Мобілізація в містах буде по-новому - які зміни готуються та кого зачепить

Юрій Берендій
25 березня 2026, 18:37
В Міноборони готують зміни до мобілізаційних процедур, спрямовані на зменшення соціальної напруги та більш справедливу мобілізацію наслеення.

Мобілізація в Україні зміниться - що чекає на міста та кого зачепить

Про що йдеться у матеріалі:

  • В Україні готується реформа мобілізації та щодо СЗЧ
  • В Раді відзначили несправедливість мобілізації в містах, порівняно із селами

Міністр оборони Михайло Федоров провів зустріч зі штурмовими підрозділами та піхотинцями з 13 військових частин, які виконують завдання на різних ділянках фронту. За її підсумками він заявив про намір переглянути підходи до умов служби штурмовиків і піхоти, зокрема щодо строків служби та рівня грошового забезпечення. Також під час розмови порушувалися питання майбутньої реформи мобілізаційної системи. Про це він повідомив у Telegram.

"Разом провели краштест рішень, які готує команда Міноборони для армії. Зокрема, ключові зміни в процесі мобілізації та СЗЧ, а також окремі підходи для штурмовиків і піхотинців — щодо термінів служби та грошового забезпечення. Це буде пакет конкретних проєктів, які мають системно змінити ситуацію", - повідомив він.

Михайло Федоров

Про які зміни в мобілізації йдеться - коли буде готовий законопроєкт про зміни в мобілізації

Водночас народний депутат і член комітету з питань нацбезпеки Федір Веніславський зазначив, що у Міністерстві оборони вже готують пропозиції, спрямовані на зменшення конфліктних моментів під час мобілізаційних процесів і зниження кількості звинувачень на адресу ТЦК у порушенні прав людини. Перші напрацювання очікуються у квітні, після чого їх винесуть на подальше обговорення.

Окрему увагу, за його словами, приділяють більш справедливому розподілу мобілізаційного навантаження, оскільки в різних регіонах ситуація суттєво відрізняється: у деяких громадах, переважно сільських, мобілізовано значну частину чоловіків, тоді як у великих містах, зокрема в Києві, показники нижчі.

Веніславський також зазначив, що таку нерівномірність особливо гостро сприймають військові, які повертаються з фронту на лікування. Вони говорять про відчуття двох паралельних реальностей — однієї, що безпосередньо пов’язана з бойовими діями, і іншої, більш спокійної, у тилу, де участь у захисті держави є менш масовою.

"Тому над цим всім працюємо, і ми, і Офіс Президента, і Міністерство оборони. Я думаю, що будуть напрацьовані якісь адекватні, справедливі правила мобілізації, які удосконалять, мінімізують конфлікти і забезпечать сектор безпеки і оборони всім необхідним", — резюмує нардеп в інтерв'ю "Телеграфу".

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні готують суттєві зміни у сфері мобілізації. Зокрема, планується запровадження жорсткіших підходів щодо військових, які самовільно залишили частину, а також перегляд системи бронювання. Про це повідомляють ЗМІ із посиланням на джерела у парламенті.

Водночас у мережі з’являлася інформація про нібито посилення мобілізаційних заходів у Києві та перекриття доріг військовослужбовцями ТЦК та СП, однак вона не відповідає дійсності, заявили у пресслужбі Київського ТЦК та СП.

Крім того, у Верховній Раді обговорюють можливість введення низки обмежень для військових у статусі самовільного залишення частини, а також для військовозобов’язаних, які порушують правила військового обліку. Йдеться, зокрема, про законодавчі ініціативи, які наразі перебувають на розгляді. Про це заявив нардеп та член комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко.

Про персону: Михайло Федоров

Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року — віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. З 14 січня 2026 року - міністр оборони України. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики.

У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року.

Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

