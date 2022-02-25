У Мелітополі окупанти обстріляли лікарню

Момент попадання снаряда у відділення онкології потрапив на відео.
У Мелітополі сьогодні тривають жорстокі бої.
В ході одного з них російські окупанти розстріляли лікарню. Момент потрапляння снаряда у відділення онкології потрапив на відео.
Раніше голова охорони здоров'я України Віктор Ляшко вже повідомив, що війська РФ обстрілюють лікарні та бригади швидкої допомоги. Це відбувається в різних куточках України. Зокрема, противник обстріляв бригади екстреної медичної допомоги в Запорізькій області та на півночі Київської області.
Через це поранені громадяни залишаються без допомоги лікарів, поскаржився Ляшко.
Що відбувається в Україні 25 лютого
СБУ починає пошуки диверсантів в українських містах. Громадян просять носити при собі паспорти для підтвердження особи.
Контроль над островом Зміїний поки не повернуто. Його захопили 24 лютого.
В Одесі чути постріли і крики. Передбачається, що пролетів безпілотний апарат.
Висадка російського десанту в Миколаєві провалилася. У той же час в ОДА закликали жителів не виходити з дому, не знімати біля вікон і перебувати в кімнатах, де відсутні вікна.
Як повідомлялося, окупанти втратили понад 1000 військових за добу. Збройні Сили України стійко утримують оборону і захищатимуть свою землю від окупанта.