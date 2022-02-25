У Мелітополі окупанти обстріляли лікарню / 0629.com.ua

У Мелітополі сьогодні тривають жорстокі бої.

В ході одного з них російські окупанти розстріляли лікарню. Момент потрапляння снаряда у відділення онкології потрапив на відео.

Раніше голова охорони здоров'я України Віктор Ляшко вже повідомив, що війська РФ обстрілюють лікарні та бригади швидкої допомоги. Це відбувається в різних куточках України. Зокрема, противник обстріляв бригади екстреної медичної допомоги в Запорізькій області та на півночі Київської області.

Через це поранені громадяни залишаються без допомоги лікарів, поскаржився Ляшко.

Реклама

Що відбувається в Україні 25 лютого

СБУ починає пошуки диверсантів в українських містах. Громадян просять носити при собі паспорти для підтвердження особи.

Контроль над островом Зміїний поки не повернуто. Його захопили 24 лютого.

В Одесі чути постріли і крики. Передбачається, що пролетів безпілотний апарат.

Висадка російського десанту в Миколаєві провалилася. У той же час в ОДА закликали жителів не виходити з дому, не знімати біля вікон і перебувати в кімнатах, де відсутні вікна.

Як повідомлялося, окупанти втратили понад 1000 військових за добу. Збройні Сили України стійко утримують оборону і захищатимуть свою землю від окупанта.