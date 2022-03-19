"Машини знову не доїхали": армія України розтрощила колону забезпечення окупантів РФ

Українська армія розбила колону забезпечення ворожих військ / facebook.com/GeneralStaff.ua

Україна продовжує чинити масштабний опір військовим діям Росії з захоплення держави. Армія розтрощила колону автомобілів забезпечення ворожих військ.

Як повідомили у пресслужбі Генерального штабу Збройних сил України, машини окупаційних військ знову не доїхали до місця призначення. Зусиллями української армії вони вигоріли дотла.

"Машини забезпечення знову не доїхали. Тотальний спротив російським окупантам продовжується. А скоро забуяє зелень і наші сіроманці з Командування Сил спеціальних операцій ЗС України та досвідчені мисливці з Територіальна оборона ЗС України прискорять "демілітаризацію" зс рф", - підкреслюється в повідомленні.

Розбиті ворожі машини забезпечення військ РФ / facebook.com/GeneralStaff.ua

Розбиті ворожі машини забезпечення військ РФ / facebook.com/GeneralStaff.ua

Розбиті ворожі машини забезпечення військ РФ / facebook.com/GeneralStaff.ua

Раніше в районі Каланчака Херсонської області зазнав аварії військовий винищувач РФ. Літак зіткнувся в повітрі зі зграєю диких гусей. Один або декілька птахів потрапили в мотор, в результаті чого повітряне судно впало в болото.

Нагадаємо, 18 березня у Чорнобаївці на Херсонщині ЗСУ розтрощили командний пункт російських військ. Йдеться про 8-у загальновійськову армію південного військового округу РФ. Напрямок був відповідальним за постачання російських військових організацій "ДНР" і "ЛНР".

"За попередніми даними, командувач цієї армії загинув. Можливо, не тільки він, а ще кілька генералів. Інформація уточнюється", - підкреслив радник керівника ВП Олексій Арестович.