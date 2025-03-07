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Логістика РФ тоне в багнюці Донбасу: Forbes розкрило скрутне становище ворога

Даяна Швець
7 березня 2025, 08:33
431
Розпочався сезон, коли розбиті шляхи й болото стають справжнім ворогом окупантів.
Логістика РФ тоне в багнюці Донбасу: Forbes розкрило скрутне становище ворога
Весняне бездоріжжя вдарить по російській логістиці / Колаж: Главред, фото: US Army

Ключове з матеріалу Forbes:

  • Через розкислі дороги військова техніка та легкові авто РФ застрягають у багнюці
  • Окупанти змушені пересуватися лише асфальтованими дорогами, інакше ризикують втратити техніку.
  • Використовуючи цивільний транспорт, окупанти стають вразливими до ударів дронів

Російські військові, що пересуваються на легкових авто, опиняються у пастці через весняне бездоріжжя, яке стає дедалі небезпечнішим у міру потепління. Деталі розповідає видання Forbes.

Армія Путіна, схоже, не врахувала, що звичайні цивільні машини не пристосовані до пересування по розкислому ґрунту. Як повідомляє видання, легковики без позашляхових шин і гусениць швидко застрягають у грязюці, стаючи легкою здобиччю.

відео дня

Наприклад, цього тижня ворожі підрозділи в районі Часового Яру пересувалися фронтом на "Ладі", яка миттєво опинилася в зоні ураження FPV-дронів ЗСУ.

Дрон Лютий инфографика
Дрон "Лютий" / Інфографіка: Главред

Дещо більше шансів мали військові в районі Покровська, які використали радянські "буханки", але й вони не уникли атак. Бруд та бездоріжжя суттєво ускладнюють логістику, роблячи вразливими як тилові колони, так і бойові групи.

Навесні росіянам доведеться користуватися лише асфальтованими маршрутами, адже будь-який виїзд на ґрунтові дороги означає ризик стати мішенню для ЗСУ.

"Ситуація в районі Покровська вкрай складна: логістика порушена, а особового складу не вистачає", — заявив один із російських воєнкорів.

Окупанти змушені готуватися до ще більших проблем: багнюка стає дедалі глибшою, а їхня піхота несе втрати через використання ненадійного транспорту, який не лише застрягає, а й легко знищується безпілотниками.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, ЗСУ потужно вдарили по пунктах управління росіян. Воїни України завдали ударів у Херсонській та Курській областях.

Також військові ОСУВ "Хортиця" повідомляли про те, що ЗСУ обхитрили ворога в ключовій точці фронту. Росіяни хотіли форсувати Оскіл, але зазнали невдачі, а також мали проблеми на Куп’янському напрямку.

Водночас росіяни намагаються перетнути кордон на півночі. Мета ворога - перерізати логістичні шляхи, що ведуть з Сумщини у Суджу.

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Що відомо про Forbes

Forbes - американський діловий журнал, заснований у 1917 році, з 2014 року належить гонконгській інвестиційній групі Integrated Whale Media Investments, повідомляє Вікіпедія.

Forbes.com є частиною Forbes Digital, підрозділу Forbes Media LLC. До холдингу Forbes також входить частина RealClearPolitics. Разом ці сайти охоплюють понад 27 мільйонів унікальних відвідувачів щомісяця. Сайт Forbes.com працює під гаслом "Домашня сторінка для світових бізнес-лідерів" і в 2006 році був визнаний найбільш відвідуваним бізнес-сайтом у світі.

Forbes.com використовує "модель дописувачів", в якій широка мережа "дописувачів" пише і публікує статті безпосередньо на сайті.

У 2020 році Forbes отримав нагороду Webby People's Voice Award у номінації "Бізнес-блог/сайт".

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