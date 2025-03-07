Логістика РФ тоне в багнюці Донбасу: Forbes розкрило скрутне становище ворога

Розпочався сезон, коли розбиті шляхи й болото стають справжнім ворогом окупантів.

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Весняне бездоріжжя вдарить по російській логістиці / Колаж: Главред, фото: US Army

Ключове з матеріалу Forbes:

Через розкислі дороги військова техніка та легкові авто РФ застрягають у багнюці

Окупанти змушені пересуватися лише асфальтованими дорогами, інакше ризикують втратити техніку.

Використовуючи цивільний транспорт, окупанти стають вразливими до ударів дронів

Російські військові, що пересуваються на легкових авто, опиняються у пастці через весняне бездоріжжя, яке стає дедалі небезпечнішим у міру потепління. Деталі розповідає видання Forbes.

Армія Путіна, схоже, не врахувала, що звичайні цивільні машини не пристосовані до пересування по розкислому ґрунту. Як повідомляє видання, легковики без позашляхових шин і гусениць швидко застрягають у грязюці, стаючи легкою здобиччю.

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Наприклад, цього тижня ворожі підрозділи в районі Часового Яру пересувалися фронтом на "Ладі", яка миттєво опинилася в зоні ураження FPV-дронів ЗСУ.

Дрон "Лютий" / Інфографіка: Главред

Дещо більше шансів мали військові в районі Покровська, які використали радянські "буханки", але й вони не уникли атак. Бруд та бездоріжжя суттєво ускладнюють логістику, роблячи вразливими як тилові колони, так і бойові групи.

Навесні росіянам доведеться користуватися лише асфальтованими маршрутами, адже будь-який виїзд на ґрунтові дороги означає ризик стати мішенню для ЗСУ.

"Ситуація в районі Покровська вкрай складна: логістика порушена, а особового складу не вистачає", — заявив один із російських воєнкорів.

Окупанти змушені готуватися до ще більших проблем: багнюка стає дедалі глибшою, а їхня піхота несе втрати через використання ненадійного транспорту, який не лише застрягає, а й легко знищується безпілотниками.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, ЗСУ потужно вдарили по пунктах управління росіян. Воїни України завдали ударів у Херсонській та Курській областях.

Також військові ОСУВ "Хортиця" повідомляли про те, що ЗСУ обхитрили ворога в ключовій точці фронту. Росіяни хотіли форсувати Оскіл, але зазнали невдачі, а також мали проблеми на Куп’янському напрямку.

Водночас росіяни намагаються перетнути кордон на півночі. Мета ворога - перерізати логістичні шляхи, що ведуть з Сумщини у Суджу.

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