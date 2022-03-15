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Кульмінація настане за 2 тижні: сила опору ЗСУ стане більше ударної хвилі РФ – ЗМІ

15 березня 2022, 18:50

Просування армії Росії в Україні вже зупинилося - Москві не вистачає людських ресурсів, вважають журналісти.

війська РФ, російська армія
Війська РФ втратять боєздатність за 10-14 днів - джерела / Reuters

Російським військам вдасться підтримувати здатність до ведення бою в Україні ще 10-14 днів. Після цього вони спробують утримати раніше захоплені території. За два тижні ситуація може дійти до точки кульмінації, коли сила оборони ЗСУ перевищить ударну хвилю армії РФ.

Як повідомляє британське видання The Daily Mail з посиланням на джерела в Міністерстві оборони Великобританії, армія РФ буде боєздатна під час боїв в Україні ще тільки 10-14 днів. Після цього ворожі війська спробують утримати вже захоплену територію.

Джерела вказують на те, що через тиск ЗСУ на ЗС РФ, російська армія за 2 тижні може дійти до "точки кульмінації". У такому випадку "сила опору України повинна стати більше, ніж сила атаки Росії".

Також британські журналісти відзначають, що просування російських військових підрозділів в Україні вже зупинилося. Причиною тому є брак у росіян людських ресурсів.

Британці додали, що таку тезу озвучив і президент Зеленський у своєму ранковому зверненні до українців 15 березня. Президент нагадав, що ЗСУ продовжують завдавати нищівних втрат ворожим військам.

"Незабаром рахунок збитих вертольотів Росії піде на сотні. Вони вже втратили 80 бойових літаків, сотні танків і тисячі одиниць іншої техніки. За 19 днів російська армія втратила в Україні більше, ніж у двох кровопролитних і багаторічних війнах у Чечні", - сказав гарант.

Однак в умовах гальмування наступу Росії методи Москви стають все більш жорстокими. Українські міста все частіше потрапляють під обстріл ракетами.

Журналісти підкреслили, що припинення наступу Росії на Україну змушує союзників Путіна визнати, що бойові дії йдуть не так, як планували росіяни. Це визнав глава Нагцвардіі Віктор Золотов. Втім, він стверджує, що Росія, мовляв, досягне перемоги "крок за кроком".

Нагадаємо, раніше джерела журналістів в розвідці України повідомили, що прогресу у перемовинах Києва і Москви наразі немає. Українська сторона не здає своїх позицій, а Москва вперто не визнає своєї поразки. Росіяни намагатимуться захопити Маріуполь і більшу частину Донбасу. Україна наполягає на виведенні військ РФ з усіх своїх територій, включаючи Крим і ОРДЛО. Путін виступає проти.

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ЗСУ російські війська новини України війна Росії та України
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