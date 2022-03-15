Україна не здає позиції, а Путін не віддає Крим і Донбас: ЗМІ дізналися про ситуацію щодо діалогу

Росія змінила свою перемовну позицію завдяки діям ЗСУ / УНІАН

Суттєвого прогресу на перемовинах України та Росії немає. Київ не здає своїх позицій, а Москва вперто не хоче визнавати своєї поразки. Росіяни намагатимуться захопити Маріуполь, щоб забезпечити сухопутний коридор до Криму, і окупувати більшу частину Донецької та Луганської областей. Українська держава вимагає виведення ворожих військ з усієї своєї території, у той час, коли Путін не визнає своєї поразки і не збирається віддавати захоплені АР Крим і Донбас.

За інформацією 24 канали у розвідці, сторони, як і раніше, далекі від укладення угоди з мирного врегулювання збройного конфлікту. Ставки максимально підняті.

Росія хоче окупувати Маріуполь і ще більшу частину Донбасу

Видання з посиланням на дані розвідки вказує, що Путін не готовий визнати поразку з низки причин. Він сподівається на захоплення хоча б Маріуполя з метою забезпечення сухопутного коридору до окупованого Криму. Також росіяни мають намір віджати у Києва більшу частину Донбасу.

При цьому вони хочуть завдати Україні економічного, соціального і психологічного удару. Окупація хоча б якоїсь території з точки зору війни могла б стати виграшною позицією для Росії, тому що вони навряд чи зможуть утримати сухопутний коридор до Криму.

Путін перейшов до плану Б

Відзначається, що в умовах провалу початкового завдання Росія перейшла до альтернативного плану. Після того як українські війська розтрощили майже чверть російської бронетехніки і величезну кількість особового складу підрозділів, влада вирішила в терміновому порядку перекидати до України свої розконсервовані резерви. Окупанти не працюють над концентрацією військ, а відразу закидають їх на фронт. Однак резервів у них не дуже багато.

Армії РФ наказали захопити Маріуполь

Згідно з розвідувальними даними, їм наказано окупувати Маріуполь будь-яким способом, тому що через це місто вони спіткнулися. Нездатність захопити місто заважає Путіну показати, що росіяни нібито досягли хоча б якогось успіху.

Росія вважає, що якщо війська захоплять Маріуполь, то зможуть посилити своє військове угруповання на південному напрямку, тому що із захоплених територій Донбасу вони можуть піти на захід.

Причому Маріуполь чи не єдине місто, яке вони змогли б проконтролювати у разі окупації. Але захист Маріуполя дуже потужний, і місто може дуже довго протриматися. Фактично Росія веде війну на виснаження власних сил. Ведення війни в умовах санкцій дуже дорого і вони сподіваються на нібито диво.

Україна вимагає виведення військ з усіх територій - Путін не готовий піти з Криму та Донбасу

Вказується, що російські генерали ще не оговталися від поразки своїх військ на фронті. Але на них чинять посилений тиск Шойгу і Путін. Російська влада вимагає будь-яких дій, щоб посилити свою перемовну позицію. Але крім вбивства цивільного населення крити їм нічим. Ставки підняті максимально, тому що Україна вимагає виведення військ з усіх своїх територій. Путіну йти нікуди - визнавати поразку, віддаючи Крим і Донбас, він не хоче.

Позиції Росії на перемовинах похитнулися

Примітно, початкові позиції Москви на перемовинах з Києвом серйозно похитнулися. Вони вже не кажуть про "денацифікацію" і "демілітарізацію", іноді надають можливість організувати зелені коридори. Тому, що росіяни змінюють свою позицію, Україна зобов'язана ЗСУ.

Підкреслюється, що в такій ситуації очікувати на швидкі домовленості на перемовинах 15 березня не слід.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав про те, що Україна веде перемовини з Росією про виведення російських військ і припинення вогню.