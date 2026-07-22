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Марк Ентоні ввосьме став батьком: хто у нього народився

Олена Кюпелі
22 липня 2026, 17:07
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Популярний співак знову став батьком - у нього народилася восьма дитина.
Марк Ентоні стане батьком увосьме
Марк Ентоні ввосьме став батьком / колаж: Главред, фото: instagram.com/marcanthony, instagram.com/nadiaferreira

Коротко:

  • Хто народився у Марка Ентоні
  • Яка за рахунком дитина народилася

57-річний американський співак Марк Ентоні став батьком увосьме.

Про це він сам повідомив у соціальних мережах. Артист радісно відзначив народження доньки Майли - другої дитини від його дружини Наді Феррейри.

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"Яке величезне благословення - поділитися з вами появою нашої дорогоцінної Майли", - підписала пара свій спільний допис в Instagram, додавши до нього фотографію сина, який тримає на руках свою сестру, а також знімок, де всі троє тримають за ручку новонароджену. - "Ви навіть не уявляєте, яке щастя ми відчуваємо вдома, ми на сьомому небі від щастя".

Марк Ентоні знову став батьком
Марк Ентоні знову став батьком / Фото Instagram/nadiaferreira

Ентоні та Феррейра, у яких також є 3-річний син Марко, оголосили в січні про поповнення в родині, відзначивши важливу віху у своїх стосунках.

І в міру того, як Ентоні вступає в новий етап свого життя, батьківство буде для нього простіше простого. Зрештою, у нього також є діти: Чейз Муньїс, 35 років, та Аріанна Муньїс, 32 роки, від колишньої подруги Деббі Росадо; Крістіан Муньїс, 25 років, і Раян Муньїс, 22 роки, від першої дружини Даянари Торрес; та 18-річні близнюки Емме Муньїс і Макс Муньїс від Дженніфер Лопес, з якою Ентоні був одружений десять років до їхнього розлучення у 2014 році.

Марк Ентоні знову став батьком
Марк Ентоні знову став батьком / Фото Instagram/nadiaferreira

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Про персону: Марк Ентоні

Марк Ентоні (Marc Anthony), справжнє ім'я Марко Антоніо Муньїс Руїс, - американський співак у стилі "сальса", музикант і композитор, актор. Популярний як у країнах Латинської Америки, так і за їх межами, пише Вікіпедія.

Колишній чоловік співачки та акторки Дженніфер Лопес.

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