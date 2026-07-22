Марк Ентоні ввосьме став батьком: хто у нього народився

Коротко:
- Хто народився у Марка Ентоні
- Яка за рахунком дитина народилася
57-річний американський співак Марк Ентоні став батьком увосьме.
Про це він сам повідомив у соціальних мережах. Артист радісно відзначив народження доньки Майли - другої дитини від його дружини Наді Феррейри.
"Яке величезне благословення - поділитися з вами появою нашої дорогоцінної Майли", - підписала пара свій спільний допис в Instagram, додавши до нього фотографію сина, який тримає на руках свою сестру, а також знімок, де всі троє тримають за ручку новонароджену. - "Ви навіть не уявляєте, яке щастя ми відчуваємо вдома, ми на сьомому небі від щастя".
Ентоні та Феррейра, у яких також є 3-річний син Марко, оголосили в січні про поповнення в родині, відзначивши важливу віху у своїх стосунках.
І в міру того, як Ентоні вступає в новий етап свого життя, батьківство буде для нього простіше простого. Зрештою, у нього також є діти: Чейз Муньїс, 35 років, та Аріанна Муньїс, 32 роки, від колишньої подруги Деббі Росадо; Крістіан Муньїс, 25 років, і Раян Муньїс, 22 роки, від першої дружини Даянари Торрес; та 18-річні близнюки Емме Муньїс і Макс Муньїс від Дженніфер Лопес, з якою Ентоні був одружений десять років до їхнього розлучення у 2014 році.
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Про персону: Марк Ентоні
Марк Ентоні (Marc Anthony), справжнє ім'я Марко Антоніо Муньїс Руїс, - американський співак у стилі "сальса", музикант і композитор, актор. Популярний як у країнах Латинської Америки, так і за їх межами, пише Вікіпедія.
Колишній чоловік співачки та акторки Дженніфер Лопес.
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