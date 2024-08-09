Підрозділи ГУР десантувалися на Кінбурнську косу і встановили там прапор

Під час успішної операції українським розвідникам вдалося знищити декілька одиниць ворожої техніки та живу силу РФ.

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Бойовий прапор спецпризначенці встановили на одній з позицій ворога / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео ГУР

9 серпня українські бійці ГУР проведи рейд на окуповану армією країни-агресора Росії Кінбурнську косу. Спецпризначенці знищили шість одиниць броньованої техніки противника та близько трьох десятків загарбників.

Як повідомило Головне управління розвідки у Telegram, десантну операцію здійснили підрозділи "Химера", "Стугна", "Paragon", "Сибірський батальйон", "Терор" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України за підтримки Військово-Морських Сил ЗСУ та у взаємодії з іншими складовими Сил безпеки й оборони держави.

"Під час місії на косі спецпризначенці атакували укріплення росіян на їхніх позиціях "Кінбурнська фортеця", "морський вокзал" та "пам’ятник Суворова"", - йдеться у повідомленні. відео дня

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео операції ГУР з десантування на Кінбурнській косі:

Спецпризначенцям вдалося встановити бойовий прапор Воєнної розвідки України на останній з атакованих позицій ворога - "пам'ятник Суворова". Розвідники також зазначають, що Кінбурнська коса буде вільною, як і всі інші тимчасово окуповані території України.

Ситуація на Кінбурнській косі - що відомо

Як відомо, ще у листопаді 2022 року Збройні сили України звільнили від російських окупантів майже всю територію Миколаївщини. Єдиним відтинком області під контролем ворога дотепер залишається Кінбурнська коса.

Протягом наступних місяців окупанти намагались перегруповуватися на Кінбурнській косі, однак ЗСУ не залишали їх у спокої і постійно давали їм потужну відповідь. Українські військові неодноразово знищували живу силу та техніку противника.

Проти російських окупантів на Кінбурнській косі зокрема застосовували термобаричні боєприпаси, заявив голова Миколаївської обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Кім. За його словами, окупанти у відповідь на це заявляли, що ЗСУ нібито били по ворожих позиціях на Кінбурнській косі тактичною ядерною зброєю.

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