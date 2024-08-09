УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Підрозділи ГУР десантувалися на Кінбурнську косу і встановили там прапор

Анна Косик
9 серпня 2024, 19:25
128
Під час успішної операції українським розвідникам вдалося знищити декілька одиниць ворожої техніки та живу силу РФ.
ГУР
Бойовий прапор спецпризначенці встановили на одній з позицій ворога / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео ГУР

9 серпня українські бійці ГУР проведи рейд на окуповану армією країни-агресора Росії Кінбурнську косу. Спецпризначенці знищили шість одиниць броньованої техніки противника та близько трьох десятків загарбників.

Як повідомило Головне управління розвідки у Telegram, десантну операцію здійснили підрозділи "Химера", "Стугна", "Paragon", "Сибірський батальйон", "Терор" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України за підтримки Військово-Морських Сил ЗСУ та у взаємодії з іншими складовими Сил безпеки й оборони держави.

"Під час місії на косі спецпризначенці атакували укріплення росіян на їхніх позиціях "Кінбурнська фортеця", "морський вокзал" та "пам’ятник Суворова"", - йдеться у повідомленні.

відео дня
Скрин из телеграм-канала
Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео операції ГУР з десантування на Кінбурнській косі:

Спецпризначенцям вдалося встановити бойовий прапор Воєнної розвідки України на останній з атакованих позицій ворога - "пам'ятник Суворова". Розвідники також зазначають, що Кінбурнська коса буде вільною, як і всі інші тимчасово окуповані території України.

Ситуація на Кінбурнській косі - що відомо

Як відомо, ще у листопаді 2022 року Збройні сили України звільнили від російських окупантів майже всю територію Миколаївщини. Єдиним відтинком області під контролем ворога дотепер залишається Кінбурнська коса.

Протягом наступних місяців окупанти намагались перегруповуватися на Кінбурнській косі, однак ЗСУ не залишали їх у спокої і постійно давали їм потужну відповідь. Українські військові неодноразово знищували живу силу та техніку противника.

Проти російських окупантів на Кінбурнській косі зокрема застосовували термобаричні боєприпаси, заявив голова Миколаївської обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Кім. За його словами, окупанти у відповідь на це заявляли, що ЗСУ нібито били по ворожих позиціях на Кінбурнській косі тактичною ядерною зброєю.

Інші новини з фронту:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Миколаївська область російські війська ГУР десантування новини України
Реклама

Головне за день

"Росіяни шоковані": Братчук заявив про захоплені склади із боєприпасами на Курщині

"Росіяни шоковані": Братчук заявив про захоплені склади із боєприпасами на Курщині

19:49 Україна
Підрозділи ГУР десантувалися на Кінбурнську косу і встановили там прапор

Підрозділи ГУР десантувалися на Кінбурнську косу і встановили там прапор

19:25 Україна
Зеленський скликав Ставку: обговорили дії ЗСУ на ділянках, з яких РФ била по Україні

Зеленський скликав Ставку: обговорили дії ЗСУ на ділянках, з яких РФ била по Україні

19:04 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Як прибрати камінь у коліні унітазу: простий, але дуже ефективний спосіб 6281

Як прибрати камінь у коліні унітазу: простий, але дуже ефективний спосіб

У Курській області сильна пожежа: повідомляється про знищення колони техніки РФ 4860

У Курській області сильна пожежа: повідомляється про знищення колони техніки РФ

Багатьох військових це зачепило : політолог пояснив інфантильність Залужного 3622

"Багатьох військових це зачепило": політолог пояснив інфантильність Залужного

Спливли брудні подробиці шлюбу Петросяна з молодухою 3176

Спливли брудні подробиці шлюбу Петросяна з молодухою

Останні новини

19:49

"Росіяни шоковані": Братчук заявив про захоплені склади із боєприпасами на Курщині

19:25

Підрозділи ГУР десантувалися на Кінбурнську косу і встановили там прапор

19:23

Повістку отримав, але до ЗСУ не пішов: зірка популярного серіалу зробив заяву

19:10

"Шок та паніка": як Путін перелякався за Курську областьПогляд

19:04

Зеленський скликав Ставку: обговорили дії ЗСУ на ділянках, з яких РФ била по Україні

Після виборів у США зміняться обсяги допомоги Україні, і вона не буде безоплатною – ЗолотарьовПісля виборів у США зміняться обсяги допомоги Україні, і вона не буде безоплатною – Золотарьов
18:51

У Німеччині розкритикували прем'єра, що хоче скоротити військову допомогу Україні

18:41

Популярний співак звільнився із ЗСУ і пояснив, чому так вирішив

18:33

Іран заявив про розробку нової потужної зброї, яку "неможливо виявити"

18:24

Росіян "покришили" на лівобережжі Дніпра: в ОСУВ "Таврія" потішили втратами ворога

Реклама
18:07

Наступний після Фаріон: Притула розповів про замахи на його життя

17:53

Чому на Android постійно вискакує реклама: як позбутися нав'язливих оголошень

17:49

"Прорив" кордону РФ: в CNN розкрили, для чого ЗСУ прорвались під Курськом

17:46

Як не угробити автомобіль: основні причини запаху бензину в машині - загроза серйознаВідео

17:46

Як почистити батарею всередині: спосіб, який допоможе всім домогосподаркамВідео

17:31

Гаррі теж отримав: Меган Маркл зірвалася під час ефіру і накинулася на ведучу

17:30

Удар РФ по Костянтинівці та бої на Курщині: чи є зв'язок між цими подіями

17:29

Бої в Курській області послабили РФ: офіцер розповів, як росіян "відправляють до Кобзона"

17:10

Операція в Курській області може відкрити шлях до звільнення територій України

17:10

Визнав провину й заплатив штраф: на Житомирщині засудили "пірата" за "прошивку" телевізійних приставок

16:46

Справжнє диво у спеку: куди поставити вентилятор, щоб охолодити всю кімнатуВідео

Реклама
16:37

220 тис. грн в кишеню крадіїв: Трінчер залишилася без коштовностей - подробиці

16:35

Демобілізація 500-700 тисяч осіб: Золотарьов розкрив, для чого Україна хоче створити ПВКВідео

16:33

Як позбутися засмальцьованих плям на куртці: швидкий і робочий спосібВідео

16:25

РФ не готова до боїв в Курській області: буде перекидати війська - розвідка Естонії

16:23

Окупанти вдарили по навчальному закладі в Харкові: що відомо

16:08

Не любов і не багатство: вчені розкрили справжній секрет щастя - дослідження

16:00

І знову в ціль: СБУ збила ще один російський гелікоптер FPV-дроном - СтерненкоВідео

15:58

Марафон "Єдині новини" та партнери медійники зібрали 10 млн на морський безпілотник для ГУР

15:49

З 9 серпня Київстар ТБ транслюватиме матчі Екстракляси — найвищої футбольної Ліги Польщі

15:40

Рак вже не такий страшний: топ-7 корисних властивостей матчі від нутриціологів

15:39

"Путін обпікся": окупанти не можуть переломити ситуацію на фронті

15:31

Бачили всі, але розуміють одиниці: чому нігті стають ребристими - важливий знакВідео

15:08

50 людей потрапили під удар: стала відома кількість загиблих і поранених у КостянтинівціФотоВідео

14:57

Чим обробити стіну, щоб не було цвілі: простий і дуже хороший засібВідео

14:32

"Ковбасити" буде від Одеси аж до Москви: сейсмолог спрогнозував новий землетрус

14:23

Олімпійські ігри-2024: каноїстки вибороли ще одне "срібло" для УкраїниФото

14:07

Більшість робить фатальну помилку: як правильно запарювати чай в пакетиках

13:40

Росія відповідатиме: Зеленський різко відреагував на удар по КостянтинівціФото

13:37

Старшого сина Кейт Міддлтон і принца Вільяма не перевели в середню школу: що сталося

13:14

Прокляли до сьомого коліна: молодуха путініста Петросяна серйозно попала

Реклама
13:10

Як прибрати камінь у коліні унітазу: простий, але дуже ефективний спосібВідео

13:05

Удар РФ по Костянтинівці: з’явилась інформація про загиблих та пораненихФото

12:59

Температура +5, дощі та грози: в частині областей України похолодає

12:56

Втрати армії РФ вражають кількістю: військовий про ситуацію в Часовому Яру

12:51

Починати варто вже з серпня: як підготувати полуницю до зими – головні порадиВідео

12:29

Дорофєєва опинилася на лікарняному ліжку

12:27

РФ вдарила по супермаркету в Костянтинівці: перші подробиціФото

12:21

Україна може обміняти захоплені райони Курської області: у BILD розкрили деталі

12:08

РФ не така сильна, як здається, її "червоні лінії" є просто словами – The Guardian

11:55

Світла не буде до 12 годин на добу: невтішний прогноз для українців

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки и хитрости
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти