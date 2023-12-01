"Інтенсивність не знизиться": в розвідці Естонії оцінили можливості РФ фінансувати війну

Бюджет країни-агресорки Росії, який нещодавно затвердив російський диктатор Володимир Путін, демонструє, що РФ має можливість і далі вести війну проти України з такою ж інтенсивністю, як зараз.
Про це заявив командувач Центру військової розвідки Збройних сил Естонії Антс Ківісельг, повідомляє ERR. Він зазначив, що РФ збільшила витрати на оборону приблизно на 100%. Це при тому, що поточного року оборонні витрати країни-агресорки і так збільшилися до 100 мільярдів євро.
Глава естонської розвідки зазначив, що вже в першому півріччі цього року витрати на російські збройні сили на 10% перевищили передбачені в оборонному бюджеті обсяги. І тому в РФ ухвалили зміни до бюджету.
"Підбиваючи підсумок, усе це дозволяє Росії продовжувати вести війну в Україні з нинішньою інтенсивністю. Але вона триває за рахунок значного зниження послуг і добробуту російського громадянського суспільства", – сказав Ківісельг.
Також глава розвідки Естонії висловив переконання, що РФ не зможе найближчим часом здійснити оперативний прорив на фронті. Проте він зазначив, що російські окупанти в найближчі тижні можуть посилити удари по Україні.
"Однак найближчими тижнями Росія, ймовірно, посилить інтенсивність ударів далекої дії по критичній інфраструктурі України – енергосистемі, транспорту, підприємствах, складах, телекомунікаційних центрах", – зазначив Ківісельг.
Таким чином РФ буде намагатися "морально зламати дух українців та спровокувати соціальне невдоволення", вважає глава естонської розвідки.
Війна в Україні
Раніше у ЗСУ повідомили про успіхи відразу на кількох напрямках. В ОСУВ "Хортиця" зазначили, що українські військові відповіли сильним ударом на спроби загарбників атакувати на Куп'янсько-Лиманському напрямку.
Також раніше військовий експерт Олександр Мусієнко сказав, що розвалить силу армії РФ. Зараз потрібно максимально тиснути на ворога. Російські окупанти самі повстануть, коли будуть бачити масові втрати в армії Росії, каже експерт.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що процес мобілізації в Україні зміниться, та анонсував важливі рішення. Зміни стосуватимуться кількості мобілізованих, термінів демобілізації тощо. Сьогодні обговорювалася низка пропозицій, будуть комплексні рішення.
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