УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"В один момент це спрацює": експерт сказав, що розвалить силу армії РФ

Альона Вороніна
1 грудня 2023, 16:26
Зараз потрібно максимально тиснути на ворога. Російські окупанти самі повстануть, коли будуть бачити масові втрати в армії РФ.
Российские военные, Александр Мусиенко
Військовий експерт Олександр Мусієнко сказав, що розвалить силу армії РФ/ колаж: Главред, фото: Facebook, скрін

Українські військові завдають російському окупаційному війську великих втрат як в особовому складі, так і у військовій техніці та боєприпасах. Оскільки у країни-агресорки Росії не вистачає танків і бронетехніки, то вона вирішує свої проблеми за допомогою живої сили. І через це серед російських загарбників наростають негативні настрої.

В один момент такий психологічний тиск на окупантів спрацює, і це загрожує Росії бунтом. Україна зараз повинна працювати над тим, щоб такий момент настав якомога швидше. Таку думку висловив військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в інтерв'ю Главреду.

"Якщо у Росії на певній ділянці фронту не вистачає танків і бронетехніки, вона вирішує свої проблеми за допомогою живої сили. Вона зазнаватиме все більше втрат, що певним чином позначиться на настроях у її військах. Серед військових почнуться розмови щодо нестачі танків та артилерії, а також щодо того, чому їх кидають у такі бої", – зазначив Мусієнко.

За словами експерта, російські окупанти регулярно дізнаються про успішні удари української армії по їхніх складах з боєприпасами та особовому складу. І це не може не позначатися на психологічному стані ворогів.

"Наприклад, десь під Авдіївкою, Куп'янськом або Лиманом один із підрозділів поскаржиться на те, що немає ротації і не підвозять боєкомплект. У відповідь їм скажуть: по одному складу на окупованій території прилетіла ракета з HIMARS, по іншому – ракета Storm Shadow. А ще глибше, на території Росії, підірвали залізницю, зійшов із рейок поїзд і також прилетіло по складу. Це психологічний тиск, і в один момент він спрацює. Треба працювати над тим, щоб такий момент настав. Потрібно максимально тиснути на ворога", – підсумував Мусієнко.

Дивіться відео, у якому Олександр Мусієнко пояснив, як у Росії може вибухнути бунт:

Хто такий Олександр Мусієнко

Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Війна в Україні

Раніше у ЗСУ розповіли, що відбувається під Бахмутом. На Бахмутському напрямку фронт динамічний, тому зараз говорити про будь-які досягнення російських окупантів не можна, заявив начальник служби зі зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ підполковник Володимир Фітьо.

Також раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може переламати хід війни, і назвав спосіб. Обсягів зброї, які Україна наразі виробляє, недостатньо для того, щоб переломити хід війни з агресоркою Росією, вважає Зеленський.

Нагадаємо, директор Defense Express Сергій Згурець зазначав, що наступний рік буде неймовірно складним. За його словами, на фронті російсько-української війни ще деякий час триватиме активізація сил окупантів. Головним для ЗСУ є завдання витримати тиск ворога і також створити всі умови для оборони і нових стратегій.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини Росії війна в Україні вторгнення Росії Олександр Мусієнко
Реклама

Головне за день

Росіяни втекли: в ГУР розкрили унікальні деталі висадки в Криму

Росіяни втекли: в ГУР розкрили унікальні деталі висадки в Криму

16:39 Україна
Вдарять сильні морози та налетять снігопади: синоптик Наталія Птуха про грудень в Україні

Вдарять сильні морози та налетять снігопади: синоптик Наталія Птуха про грудень в Україні

16:28 Синоптик
Україна може переламати хід війни: Зеленський назвав спосіб

Україна може переламати хід війни: Зеленський назвав спосіб

15:26 Політика
Всі головні новини

Останні новини

17:16

Китайський гороскоп на грудень 2023: Бику - фінансова удача, Дракону - купа проблем

17:11

"Складне питання": Муженко прокоментував можливість мобілізації молоді

16:44

Путін готовий розв'язати ще одну війну: несподіваний прогноз нової "гарячої точки"Відео

16:44

Українські перевізники оголосили голодування на кордоні з Польщею

16:40

"Ми не згодні": Орбан видав нову скандальну заяву про вступ України до ЄС

Вирішальним у війні буде 2024 рік, удари по РФ можуть призвести до бунту чи революції – МусієнкоВирішальним у війні буде 2024 рік, удари по РФ можуть призвести до бунту чи революції – Мусієнко
16:39

Росіяни втекли: в ГУР розкрили унікальні деталі висадки в Криму

16:36

Хитра головоломка для найуважніших: треба за 10 секунд знайти рибу

16:28

Вдарять сильні морози та налетять снігопади: синоптик Наталія Птуха про грудень в Україні

16:26

"В один момент це спрацює": експерт сказав, що розвалить силу армії РФВідео

Реклама
16:24

Китайський гороскоп на завтра 2 грудня 2023: Дракону - тривога, Козі - сварки в родині

16:19

Shahed з українською SIM-картою: Ігнат висловив свою думку про знахідку

15:56

"Жахливий сюрприз на Новий рік": відомий астролог попередив про загрозу

15:40

"Наступна жертва": Лавров пригрозив війною ще одній європейській країні

15:34

"Наступний рік буде неймовірно складним", - експерт про ситуацію на фронті

15:33

"Крим - Кримська область": блогерка Верба зганьбилася незнанням георгафії України

15:26

Україна може переламати хід війни: Зеленський назвав спосіб

15:07

Україну накриє аномальна погода: де буде +18, а де – снігопади і вітер 20 м/с

14:58

"Вийшла і впала": п'яна Успенська розповіла про свою ганьбу на сцені

14:50

"Жахливий період": астролог попереджає про серйозні проблеми в грудні 2023Відео

14:50

"Захоплення" РФ частини Хромового: у ЗСУ розповіли, що відбувається під Бахмутом

Реклама
14:48

Місячний календар 2 грудня 2023: один з кращих днів для роботи зміцнить старі зв'язки

14:46

ЗСУ знищили колону техніки та перейшли в контрнаступ під Авдіївкою - ЗМІ

14:09

Бойові дії на Лівому березі Дніпра: ексглава Генштабу ЗСУ розкрив важливий нюанс

14:01

Путініст Пєвцов показав свого сина, якого прагне зробити ченцем

13:54

"Руху ЗСУ бути не повинно": Світан дав несподіваний прогноз перелому у війні

13:51

Другий пішов: СБУ підірвали в Бурятії ще один потяг на стратегічній дорозі

13:47

Чому слово "жалоба" казати не можна: який єдиний відповідник варто використовувати

13:44

Війська РФ атакують об'єкт, без якого Авдіївку не взяти: у ЗСУ розкрили деталі

13:22

Знадобиться лише 3 речі: жінка розповіла, як швидко і дешево прикрасити ялинку

13:14

Так смакує Україна: Клопотенко назвав топ українських страв для іноземців

13:14

Гороскоп на завтра 2 грудня 2023: Овну - трата купи грошей, Рибам - фінансовий прибуток

13:09

Платинова блондинка Бейонсе показалася в новому образі з Джей Зі

12:44

"Ми повинні бути готові до бою": у Нідерландах закликали ЄС зміцнювати війська

12:43

"Початок штурму Донецька": росіяни назвали дату початку битви за місто

12:41

ЗСУ йдуть вперед на Мелітополь: "перемелюють" сотні окупантів разом з технікою

12:07

Військовим в Україні спростили життя: документи ВЛК більше не потрібно возити особисто

12:02

Відомий астролог розповів, що загрожує українцям під час останніх цьогорічних нового і повного Місяця

12:01

Деяким пенсіонерам підвищать пенсію з 1 січня: кого торкнуться зміни

11:57

Вбивство Путіна і теракти в ЄС: "пророкування Ванги" на 2024 рік – Euronews

11:45

"Я твоя": колишня дружина нардепа Тищенка виклала грайливі фото

Реклама
11:41

Росія вторгнеться в країни НАТО: Зеленський попередив США і закликав діяти

11:12

Любовний гороскоп на грудень 2023: астролог попередив про кризи і зрадиВідео

10:48

На БАМі прогриміли потужні вибухи: диверсанти підірвали два состави з паливомВідео

10:39

Яке свято сьогодні 2 грудня: день у світовій та українській історії, церкві

10:35

Війська РФ прагнуть захопити три міста на Донбасі: генерал розкрив план Путіна

10:22

"У нас нова фаза війни": Зеленський оцінив результати контрнаступу ЗСУ

09:51

Вся сім'я буде в захваті: як зробити ідеальне печиво на Різдво за 30 хвилин

09:49

За лаштунками - претендент на трон Путіна: експерт зробив прогноз про бунт у РФВідео

09:46

У Путіна з'явився шанс виграти війну в Україні - The Economist

09:44

Удари по окупантах у Криму: в ГУР розкрили деталі спецоперацій у Чорному моріВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Жіночі стрижкиМодні помилкиФарбування волосся
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти