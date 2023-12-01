"В один момент це спрацює": експерт сказав, що розвалить силу армії РФ

Зараз потрібно максимально тиснути на ворога. Російські окупанти самі повстануть, коли будуть бачити масові втрати в армії РФ.

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Військовий експерт Олександр Мусієнко сказав, що розвалить силу армії РФ/ колаж: Главред, фото: Facebook, скрін

Українські військові завдають російському окупаційному війську великих втрат як в особовому складі, так і у військовій техніці та боєприпасах. Оскільки у країни-агресорки Росії не вистачає танків і бронетехніки, то вона вирішує свої проблеми за допомогою живої сили. І через це серед російських загарбників наростають негативні настрої.

В один момент такий психологічний тиск на окупантів спрацює, і це загрожує Росії бунтом. Україна зараз повинна працювати над тим, щоб такий момент настав якомога швидше. Таку думку висловив військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в інтерв'ю Главреду.

"Якщо у Росії на певній ділянці фронту не вистачає танків і бронетехніки, вона вирішує свої проблеми за допомогою живої сили. Вона зазнаватиме все більше втрат, що певним чином позначиться на настроях у її військах. Серед військових почнуться розмови щодо нестачі танків та артилерії, а також щодо того, чому їх кидають у такі бої", – зазначив Мусієнко.

За словами експерта, російські окупанти регулярно дізнаються про успішні удари української армії по їхніх складах з боєприпасами та особовому складу. І це не може не позначатися на психологічному стані ворогів.

"Наприклад, десь під Авдіївкою, Куп'янськом або Лиманом один із підрозділів поскаржиться на те, що немає ротації і не підвозять боєкомплект. У відповідь їм скажуть: по одному складу на окупованій території прилетіла ракета з HIMARS, по іншому – ракета Storm Shadow. А ще глибше, на території Росії, підірвали залізницю, зійшов із рейок поїзд і також прилетіло по складу. Це психологічний тиск, і в один момент він спрацює. Треба працювати над тим, щоб такий момент настав. Потрібно максимально тиснути на ворога", – підсумував Мусієнко.

Дивіться відео, у якому Олександр Мусієнко пояснив, як у Росії може вибухнути бунт:

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Війна в Україні

Раніше у ЗСУ розповіли, що відбувається під Бахмутом. На Бахмутському напрямку фронт динамічний, тому зараз говорити про будь-які досягнення російських окупантів не можна, заявив начальник служби зі зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ підполковник Володимир Фітьо.

Також раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може переламати хід війни, і назвав спосіб. Обсягів зброї, які Україна наразі виробляє, недостатньо для того, щоб переломити хід війни з агресоркою Росією, вважає Зеленський.

Нагадаємо, директор Defense Express Сергій Згурець зазначав, що наступний рік буде неймовірно складним. За його словами, на фронті російсько-української війни ще деякий час триватиме активізація сил окупантів. Головним для ЗСУ є завдання витримати тиск ворога і також створити всі умови для оборони і нових стратегій.

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