Клімкін назвав два шляхи закінчення війни в Україні

Клімкін / УНІАН

Україна вже майже місяць протистоїть російському вторгненню. ЗСУ дають відсіч ворогові по всіх фронтах.

Екс-глава МЗС України Павло Клімкін у коментарі "Обозревателю" заявив, що є два визначальних фактори, які посприяють закінченню війни.

"Як тільки Путін зрозуміє, що виклики, пов'язані з економічними санкціями і тотальною ізоляцією, реально такі, що їх не може перенести російська економіка. Як тільки кожен росіянин на собі відчує, зрозуміє, що він не може отримувати подальші успіхи в просуванні в країні", - зазначив Клімкін.

читайте також"Війна моментально завершиться": Невзоров розповів, як зупинити РосіюНагадаємо, раніше астролог Анна Федоренко розповіла, коли закінчиться війна в Україні 2022 і як будуть розвиватися події найближчим часом.

Відомий астролог і екстрасенс Макс Гордєєв склав гороскоп для президента Росії Володимира Путіна. Зокрема, він розповів, яка доля чекає господаря Кремля і покінчить він життя самогубством.

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