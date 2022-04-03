У Зеленського заявили, що Росія планувала геноцид в Україні

Подоляк повідомив про геноцид Росії в Україні / ОПУ

Росія планувала геноцид в Україні. Російські окупанти хотіли приховати військові злочини за допомогою мобільних крематоріїв, повідомив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Російські солдати заходили в Україну з військовим оркестром і колонами Росгвардії. Але за ними завжди слідували мобільні крематорії", - написав у Twitter Подоляк.

Він задався питанням: Навіщо росіяни брали з собою в Україну мобільні крематорії? За його словами, тепер стало зрозуміло для чого-щоб приховати військові злочини.

"Це не помилка виконавця. Це спланований геноцид", - підсумував радник голови ОП.

Вторгнення Росії в Україну на чернігівському напрямку

Президент РФ Володимир Путін рано вранці 24 лютого оголосив війну Україні. На територію держави зайшли російські війська - з Білорусі та Російської Федерації.

Росія почала наносити ракетні та авіаудари по об'єктах військової, цивільної інфраструктури та житлових кварталах. Гинуть мирні жителі. Ракети і військові літаки летять також з Білорусі.

У день початку війни окупаційні війська захопили Чорнобильську АЕС. Вони утримували в заручниках персонал атомної електростанції. У Держагентстві з управління Зоною відчуження розповіли, що окупанти вирили окопи в Рудому лісі - найнебезпечнішої місцевості на АЕС. За підсумком загарбників відправили на лікування в Гомель.

29 березня за підсумками україно-російських переговорів у Стамбулі делегація РФ заявила про "скороченні військової активності в рази" на Київському та Чернігівському напрямках.

31 Березня окупаційні військові підрозділи Російської Федерації вийшли із зони Чорнобильської АЕС.

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