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Генеральна битва РФ відкладається: як в ЗСУ з'явився шанс переграти ворога

Даяна Швець
12 вересня 2024, 14:24
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Агресори з РФ потрапили в пастку своїх же очікувань, своїх надмірних амбіцій і, ясна річ, політичної волі Путіна.
Генеральна битва РФ відкладається: як в ЗСУ з'явився шанс переграти ворога
Путін і армія потрапили в підступну пастку / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/UALandForces

На Покровському напрямку агресори з Росії потрапили в пастку, яку ж самі створили. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"По-перше, російська логістика не впоралася з успіхами передових загонів, які проламували цей шлях на Покровськ та які зазнавали величезних втрат. Попри величезні втрати, російські війська намагалися просуватися. І ось тут-то була пастка, яка, скажімо так, показувалася великим величезним успіхом для ЗС РФ. Фактично вони потрапили в пастку своїх же очікувань, своїх надмірних амбіцій і, ясна річ, політичної волі Путіна", — сказав він.

Хто такий Олександр Мусієнко

Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

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На думку Мусієнка, всі наступальні дії армії РФ зараз підпорядковані політичному, а не військовому розрахунку.

"Коли передові загони рухалися в район Новогродівки — Гродівки, логістика не встигла. Плюс українські Збройні сили досить добре попрацювали над тим, щоб цю логістику перебивати, зупиняти та знищувати. Зважаючи на це, Україна виграла певний час, що дало можливість, зокрема, посилити Покровський напрямок та зупинити просування російських військ на одній із ділянок", — розповів експерт.

Покровськ - що про нього відомо

Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації.

До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб.

Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту.

Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

Як переконаний експерт, окупанти безрезультативно продовжують чинити тиск на ділянці Новогродівка — Гродівка. Мусієнко зауважив, що їхнє просування не фіксується.

"Це дало можливість Україні зміцнитися, перегрупуватися й фактично не дати російським військам увійти в сам Покровськ. При цьому російські війська зазнали втрат. При цьому всьому російське командування ухвалило рішення продовжити наступ на Покровськ, що вони планують робити, пробуючи проводити флангові атаки, тобто охоплюючий удар, спробувати розвинути флангові операції з метою взяття в кільце, напівоточення Покровська. Це рух на Мирноград у північному напрямку, це північний фланг, й південний фланг, який зараз є основним для наступу ЗС РФ, вони змістили туди весь акцент, тобто вони таким чином намагаються для себе вирішити два завдання", — повідомив Мусієнко.

На думку керівника Центру військово-правових досліджень, агресори з Росії прогнуть посилити з північного напрямку угруповання, яке веде наступальні дії на Курахове зі сходу на захід.

"Але оскільки там у районі Курахового з півночі досить широка річка Вовча, вони, найімовірніше, намагатимуться обходити Курахове та рухатися далі в бік Покровська. Ось, власне кажучи, ті плани, які є на сьогодні. Дійсно, Селидове — такий гарячий напрямок. Українським військам вдається стримувати, завдавати втрат противнику. Але видно, що ось цей напрямок, він стане дійсно основним у найближчі тижні. І, в принципі, можна констатувати, що, щонайменше, таку генеральну або основну битву, яку хотіли влаштувати збройні сили Росії за Покровськ, узяти Покровськ якнайшвидше, — це все точно відкладається. І в українських сил з’являються можливості стримати на флангах розвиток цієї операції російських військ і, в принципі, зупинити взагалі рух на Покровськ загалом, я думаю, до холодів, до листопада і грудня", — сказав Мусієнко.

Генеральна битва РФ відкладається: як в ЗСУ з'явився шанс переграти ворога
Що відомо про Курахове / Инфографика: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як відомо, ЗСУ прориваються у новому місці. Початок контрнаступу Росії у Курській області ніщо інше, як чергова спроба показати спроможність контролювати ситуацію. Тепер же РФ в паніці перекидає резерви у Брянську область.

Водночас окупанти посилили тиск ще на одній ділянці фронту. Збільшується кількість артилерійських обстрілів противника, кількість застосування розвідувальних безпілотних апаратів, скиди з безпілотників.

На жаль, Покровськ залишився без води, адже окупанти зруйнували фільтрувальну станцію та міст. Зупинено роботу модульної фільтрувальної станції, завдяки якій Покровськ отримував воду. Фахівці працюють над усуненням проблеми, але відновити роботу станції наразі неможливо.

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