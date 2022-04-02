Гарантована смерть в Україні: Зеленський попередив призовників РФ

Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський звернувся до батьків російських призовників, заявляючи про те, що "Україні не потрібні нові вбиті люди".

"Цей день 1 квітня окупанти вирішили відзначити двома однаково нерозумними жартами. Один такий жарт - над людьми в Росії. Там стартував весняний призов, який виглядає як традиційний, але все-таки відрізняється від звичайного, тому що призовників цього року можуть відправити на війну проти нашої держави і народу. Це гарантована смерть для багатьох зовсім молодих хлопців. І, хоча вони не наші громадяни, вони громадяни держави, яка з нами воює, все-таки наше зобов'язання, як людей, попередити", - заявив Зеленський у відеозверненні в ніч на суботу.

"Попередити кожного такого призовника та їхніх батьків: нам тут не потрібні нові вбиті люди. Бережіть своїх дітей, щоб вони не стали лиходіями. Не віддавайте їх в армію. Робіть все, що можете, аби вони жили. Удома. У себе вдома", - додав він.

Він також звернувся до всіх громадян Росії, які можуть його почути.

"Цієї правди про заклик росіянам все одно не скажуть, Але, якщо ви можете донести до них цю правду, зробіть це! ",- сказав президент.

Крім того, глава держави окремо підкреслив, що спроби керівництва РФ набирати в армію жителів Криму є порушенням міжнародного гуманітарного права, відповідно, військовим злочином.

"Тому хочу сказати жителям Криму: саботуйте цю історію на будь – якому етапі, а, якщо не вийде - не виконуйте злочинних наказів і здавайтеся при першій же можливості Збройним силам України. Ми все зрозуміємо, ви будете жити", - підсумував він.

Президент попередив колаборантів

Зеленський також заявив, що відповідальність для призначених російськими окупантами на півдні України так званих "гауляйтерів" буде неминучою.

"Нерозумний першоквітневий жарт окупанти зіграли з деякими жителями південних районів України, куди російські війська тимчасово зайшли. Там призначають якихось "гауляйтерів", якихось тимчасових керівників. І ще погрожують працівникам підприємств та органів влади, щоб співпрацювати з цими ошуканими призначенцями. Моє повідомлення для них просте: відповідальність за колаборацію неминуча", - заявив Зеленський у відеозверненні в ніч на суботу.

За його словами, коли настане така відповідальність, питання другорядне.

"Завтра або післязавтра – це питання другорядне. Головне - неминучість того, що справедливість буде відновлена. Тому кожен, хто пішов в "гауляйтери", може вже робити собі прописку де-небудь в Ростові. А за співпрацю з ними або з окупантами будуть проблеми. Це останнє попередження", - додав він.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.