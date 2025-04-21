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Як Москва уявляє мир з Україною: Кремль дав відповідь на заяву Трампа

Руслан Іваненко
21 квітня 2025, 14:30
1329
Пєсков підтвердив відкритість до переговорів з Україною.
Песков, Трамп
Відповіли Трампу, але без конкретики / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Читайте в матеріалі:

  • Як Кремль відреагував на заяву Трампа
  • Чому Росія не хоче публічних переговорів
  • Що РФ називає головною причиною війни

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував слова президента США Дональда Трампа про можливість досягнення мирної угоди між Росією та Україною. Як повідомляє ТАСС, Пєсков заявив, що Москва залишається відкритою до пошуку шляхів мирного врегулювання конфлікту.

відео дня

Нагадаємо, Дональд Трамп у неділю висловив сподівання, що найближчими днями Росія та Україна зможуть домовитися про припинення вогню.

У відповідь на це речник Кремля підкреслив:

"Пошук шляхів врегулювання щодо України не може відбуватися публічно, до будь-яких знеособлених вкидань на цю тему треба ставитися акуратно. Кремль позитивно сприймає заяви США про те, що членство України в НАТО неможливе".

Він також додав, що позиція Росії щодо вступу України до західного військового альянсу залишається незмінною.

"Членство України в НАТО становило б загрозу для національних інтересів РФ, це одна з першопричин конфлікту".

За його словами, Кремль не готовий говорити про тимчасові рамки українського врегулювання.

Як Москва уявляє мир з Україною: Кремль дав відповідь на заяву Трампа
Українська формула миру / Інфографіка: Главред

Припинення вогню в Україні - останні новини

Як писав Главред, 17 квітня в Парижі українська делегація провела зустріч із представниками країн "Коаліції рішучих" у Єлисейському палаці. Головними темами переговорів були можливе перемир'я і надання Україні реальних гарантій безпеки. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про низку важливих зустрічей, що відбулися в рамках цього візиту.

Президент США Дональд Трамп розкритикував лідера Кремля Володимира Путіна, заявивши, що той діє "занадто повільно". Глава Штатів очікує укладення угоди про мир до кінця поточного тижня.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові обговорили прогрес у межах "коаліції рішучих", зокрема плани щодо розміщення військового контингенту в Україні.

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Що відомо про НАТО?

НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949.

Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія.

7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

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