Потужні удари по Москві: оприлюднено подробиці про нову українську ракету Барс

Розробка та виробництво ракети фінансуються Німеччиною, проте ім’я виробника не розголошується з міркувань безпеки.

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Стали відомі подробиці про нову ракету "Барс" / Колаж: Главред, фото: janes.com, скріншот

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Представлено нову українську крилату ракету "Барс RS"

Ця зброя вже могла використовуватися в ударах по Москві

На оборонній виставці Eurosatory 2026, що проходила в Парижі 15–19 червня, вперше публічно показали нову українську крилату ракету "Барс RS".

За даними аналітиків Defence Express, це озброєння вже могло використовуватися під час ударів по Москві 17 травня та 18 червня цього року.

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Повідомляється, що розробка та виробництво ракети фінансуються Німеччиною, проте ім’я виробника не розкривається з міркувань безпеки. Проте опубліковані характеристики дають змогу оцінити її бойові можливості.

За інформацією, яку цитує видання з посиланням на агентство Janes, ракети сімейства "Барс" вже застосовуються для ударів по цілях на відстані до 1000 км углиб території Росії. Версія "Барс RS" відрізняється збільшеним паливним баком, більшою злітною масою та посиленою бойовою частиною порівняно з базовою моделлю.

Відомо, що маса бойової частини "Барс RS" становить близько 22 кг, а максимальна злітна маса — 135 кг при обсязі палива 95 літрів. Крейсерська швидкість оцінюється в 400–450 км/год, максимальна — до 620 км/год.

Також згадується ще один варіант ракети "Барс" зі злітною масою до 220 кг. За оцінками, лінійка може включати версії з різною потужністю бойової частини — від 22 до 105 кг.

За даними джерел, виробник провів уже близько 7 тисяч випробувальних запусків ракет цього сімейства. При цьому зовнішній вигляд "Барс" був вперше розкритий лише в грудні 2025 року, хоча система, за твердженнями аналітиків, вже застосовувалася раніше, включаючи масовані залпи до 100 одиниць.

У мережі також з’явилися відео, які, на думку авторів, підтверджують використання ракет "Барс" під час атак на Москву в травні та червні. Водночас у російських джерелах згадувалися два варіанти — "Барс RS" і "Барс СМ Gladiator".

Україна може зіткнутися з дефіцитом ракет для ППО

Україна ризикує опинитися в ситуації нестачі ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони. За даними Financial Times, за умови збереження нинішньої інтенсивності російських атак або їхнього подальшого посилення витрата боєприпасів перевищуватиме темпи їхнього поповнення.

Додаткові труднощі створюють поставки зі США: ракети, що закуповуються безпосередньо у виробників, часто надходять із затримками і не повністю задовольняють потреби української системи ППО. На цьому тлі навантаження на протиповітряну оборону продовжує зростати.

Раніше Олександр Коваленко розповів, коли почнуться масовані удари по Москві. Україна планує випробувати нову балістичну ракету в Криму наприкінці серпня — на початку вересня.

Як повідомляв "Главред", щоб подолати дефіцит ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони, Україна планує активніше домовлятися з партнерами.

Нагадаємо, раніше Ігнат розповів про ситуацію з ракетами для ППО. Велика інтенсивність ворожих ударів призвела до того, що запаси ракет для систем ППО скоротилися.

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