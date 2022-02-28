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Дівчина коктейлем Молотова підпалила бойову машину військ РФ

28 лютого 2022, 22:43

Військова техніка запалала моментально.

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Дівчина коктейлем Молотова підпалила ворожу бойову машину / скріншот

В Україні дівчина підпалила бойову машину російських окупантів, метнувши коктейль Молотова у військову техніку. Машина моментально загорілася.

У соціальних мережах з'явилося відео, як хлопець з дівчиною їдуть в автомобілі і по дорозі збираються кидати коктейль Молотова в техніку. Помітно, що вони по-бойовому налаштовані щодо окупантів.

Наблизившись до військової техніки, дівчина з вікна транспортного засобу метнула в російську окупаційну машину палаючий коктейль. Потрапила точно. Бойова техніка запалала вмить.

Нагадаємо, мешканка Харківської області коктейлем Молотова спалила ворожий бронетранспортер.

"На Харківщині панянка спалила БТР орків за допомогою коктейлю Молотова. Лошадь на скаку це вже атстой... Будь, як жінка з Харкова!"- відзначили її дії в Сухопутних військах України.

Також, як розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович, у Бучі місцеві жителі допомогли українським військам у боротьбі з окупаційними російськими силами.

"До речі, приєдналися до боротьби з ворогом місцеві жителі. Частина російських бойових машин десанту, російських десантників спалили коктейлями Молотова прямо у Бучі", - підкреслив радник глави ОП.

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російські війська новини України війна Росії та України
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