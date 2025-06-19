Цілеспрямовані удари по населенню: відомо, чим небезпечна нова тактика атак РФ

Росія чітко програмує маршрути Шахедів та ракет.

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Деталі масованої атаки РФ на Київ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Головне із заяви експерта:

Атака Росії 17 червня була цілеспрямована по цивільному населенню

Росіяни прекрасно знають розташування будинків у Києві

Також ворог використовував ракети з касетним спорядженням

Під час атаки 17 червня країна-агресор Росія обстріляла кілька багатоповерхових житлових будинків. Це були цілеспрямовані удари по цивільному населенню. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

"Безумовно, це були цілеспрямовані удари. Адже київська 9-поверхівка, мешканців якої вбила Росія, була зруйнована прямим попаданням ракети Х-101, а це - високоточна ракета. Росіяни рвали на собі сорочку і доводили, що у Х-101 кругове відхилення не більше 10 метрів. Тобто це високоточна ракета, яка не боїться РЕБ", - наголосив він. відео дня

За його словами, ця ракета зайшла на ціль, тобто на житловий будинок, чітко зверху, прошивши всі поверхи до підвалу.

"Це класика, саме на це і запрограмована ця ракета. Що стосується потрапляння Шахеда в житловий будинок на Позняках, то і воно не було випадковим. У Росії є карти, вона прекрасно знає розташування будинків у Києві і чітко програмує маршрути Шахедів. Плюс удар припав у центр житлового масиву, де поруч немає жодної промзони", - зауважив експерт.

Жданов також звернув увагу на те, як здійснювалася атака.

"Кілька Шахедів зайшли пізно ввечері. Вони виконували роль розвідників - розкривали ППО і маневрували на околицях Києва, практично не прориваючись до центру. Тільки після цього, о 1:30 ночі 17 червня, прийшла хвиля Шахедів на Київ. І тут же прилетіли два Кинджала, по суті, під прикриттям дронів, оскільки наша ППО працювала по дронах - стрілкотня стояла страшна. Один Кинджал був збитий системою Patriot, а другий ліг рівно туди, куди його направила Росія", - сказав він.

Дрон Шахед / Інфографіка: Главред

На його думку, найголовнішим доказом того, що атака Росії справді була актом геноциду і спрямована на максимальну кількість жертв, є те, що використовувалися ракети з касетним спорядженням.

"Адже касета ніколи не використовується для ураження об'єктів - для ураження об'єктів використовується фугасний або протибункерний заряд. Касета застосовується виключно по живій силі противника, а також неброньованій або легко броньованій техніці", - підсумував Жданов.

Російські ракети / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 17 червня країна-агресор РФ атакувала Київ із повітря. У Солом'янському районі було пошкоджено два житлових будинки. Також внаслідок масованої атаки Росії на столицю було пошкоджено гуртожитки Київського авіаційного інституту.

Відомо, що у ніч на 17 червня країна-агресор Росія атакувала Україну 472 засобами повітряного нападу. Основним напрямком удару було місто Київ. Протиповітряною обороною було знешкоджено 428 засобів повітряного нападу противника.

Кількість жертв після атаки РФ по столиці України 17 червня зросла. Загалом у столиці загинула 21 людина та 134 людини постраждали.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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