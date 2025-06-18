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Пішов на "злочин", щоб врятувати людей: як медик визволяв людей під час атаки на Київ

Ангеліна Підвисоцька
18 червня 2025, 03:01
36
Військовий медик з позивним "Спок" викрав болгарку, щоб визволити людей із заблокованої та задимленої квартири.
атака на Киев
Військовий медик викрав болгарку з магазину, щоб врятувати людей / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Що відомо:

  • РФ вдарила по Києву ракетами та дронами
  • Внаслідок атаки постраждало багато людей
  • Військовий медик вдався до "злочину", щоб врятувати людей

Російські окупанти атакували Київ дронами та ракетами. Ворожі цілі влучали у житлові будинки. Прямо в епіцентрі подій опинився медик 12-ї бригади "Азов" Михайло Лавровський з позивним "Спок". Прямо під час атаки він увірвався разом з побратимами у відомий будівельний магазин та забрав болгарку. Відео вже розлетілось в Мережі.

Важливо зазначити, що це було не просто викрадення болгарки. Це був вимушений крок, який врятував життя людям. Річ у тім, що люди опинились у пастці у власній квартирі. Вхідні двері були заблоковані і вони могли отруїтись димом.

відео дня

"Далі – евакуація постраждалих, розбір завалів та надання першої медичної допомоги. Все це відбувалося у перші хвилини після влучання, до приїзду ДСНС та медиків швидкої. Дії "Спока" – це результат того, як підготовка та бойовий досвід допомагають під час критичних ситуацій у цивільному житті. Завдяки проходженню курсів з тактичної медицини, кожен громадянин може навчитися надавати першу домедичну допомогу пораненим", - йдеться у повідомленні.

Дивіться відео з порятунком людей у Києві:

военный украл болгарку
Військовий медик викрав болгарку з магазину, щоб врятувати людей / фото: скріншот

Згодом на своїй сторінці у соцмережі Х Михайло перепросив магазин за те, що він викрав болгарку.

военный украл болгарку
Військовий медик викрав болгарку з магазину, щоб врятувати людей / фото: скріншот

Водночас у коментарях магазин відреагував дуже достойно.

"Головне, що людей вдалося врятувати", - йдеться у тексті.

военный украл болгарку
Військовий медик викрав болгарку з магазину, щоб врятувати людей / фото: скріншот

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 17 червня країна-агресор РФ атакувала Київ із повітря. Внаслідок масованої атаки Росії на столицю було пошкоджено гуртожитки Київського авіаційного інституту, житловий будинок і навчальний заклад.

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що під час масованої атаки на Київ у ніч на 17 червня армія РФ застосувала 175 дронів, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістичні ракети. Найбільше житла та майна звичайних киян ворог знищив у Солом'янському та Дарницькому районах.

  • Атака на Київ 17 червня 2025
    Атака на Київ 17 червня 2025 Фото: МВС
  • Атака на Київ 17 червня 2025
    Атака на Київ 17 червня 2025 Фото: МВС
  • Атака на Київ 17 червня 2025
    Атака на Київ 17 червня 2025 Фото: МВС
  • Атака на Київ 17 червня 2025
    Атака на Київ 17 червня 2025 Фото: МВС
  • Атака на Київ 17 червня 2025
    Атака на Київ 17 червня 2025 Фото: МВС
  • Атака на Київ 17 червня 2025
    Атака на Київ 17 червня 2025 Фото: МВС, ДСНС
  • Атака на Київ 17 червня 2025
    Атака на Київ 17 червня 2025 Фото: МВС, ДСНС
  • Атака на Київ 17 червня 2025
    Атака на Київ 17 червня 2025 Фото: МВС, ДСНС
  • Атака на Київ 17 червня 2025
    Атака на Київ 17 червня 2025 Фото: МВС, ДСНС
  • Атака на Київ 17 червня 2025
    Атака на Київ 17 червня 2025 Фото: МВС, ДСНС
  • Атака на Київ 17 червня 2025
    Атака на Київ 17 червня 2025 Фото: МВС, ДСНС
  • Атака на Київ 17 червня 2025
    Атака на Київ 17 червня 2025 Фото: МВС, ДСНС
  • Атака на Київ 17 червня 2025
    Атака на Київ 17 червня 2025 Фото: МВС, ДСНС
  • Атака на Київ 17 червня 2025
    Атака на Київ 17 червня 2025 Фото: МВС, ДСНС
  • Атака на Київ 17 червня 2025
    Атака на Київ 17 червня 2025 Фото: МВС, ДСНС
  • Атака на Київ 17 червня 2025
    Атака на Київ 17 червня 2025 Фото: МВС, ДСНС
  • Атака на Київ 17 червня 2025
    Атака на Київ 17 червня 2025 Фото: МВС, ДСНС
  • Атака на Київ 17 червня 2025
    Атака на Київ 17 червня 2025 Фото: МВС, ДСНС

Крім того, унаслідок російської ранкової атаки по Одесі постраждали 17 осіб, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Росіяни зруйнували житлові будинки в історичному центрі Одеси, дитячий садок та інклюзивний центр.

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