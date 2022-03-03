"Кинули, як худобу": загарбники РФ збунтувалися проти свого командування

Солдати армії Путіна хочуть втекти з України / скріншот

Багато окупантів з армії РФ, яких кинули вбивати мирних українців, деморалізовані і намагаються повернутися додому.

В Мережі опубліковано відео, на якому зафіксована велика група військових РФ. Вони знаходяться біля якоїсь напівзруйнованої будівлі і обговорюють варіанти повернення в РФ. Дія відбувається в одній з областей на території України, куди вторглися рашисти.

Зазначимо, що на відео солдати армії Путіна скаржаться, що чотири дні не їли, сплять на підлозі, чекають евакуації і максимально деморалізовані.

При цьому спливла підлість російського командування, яке замість допомоги і евакуації своїх солдатів пропонує їм звільнитися заднім числом.

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"Кинули нас тут, як худобу. Типу на навчання. До**я чому навчили. Тепер хочуть, щоб ми підписали папери і звільнилися заднім числом, типу нас тут не було", — розповіли кинуті солдати. "Нас просто пустили на гарматне м'ясо", - кажуть військові РФ на відео.

Раніше повідомлялося, що елітний спецназ української армії сили спеціальних операцій захопили "кадирівську" техніку.

"Військовий спецназ (ССО) зробили ранкові селфі на тлі захопленої "кадирівської" техніки. Бородачі-чучмеки, як уже не раз доводилося, самі звичайні труси. А тепер ще й бояться вночі відійти в туалет і пісяють прямо в дорогі штанці", – йдеться в повідомленні.