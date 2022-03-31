Бійці мусульманського батальйону зачистили ліс між селами на Київщині та захопили трофеї

Батальйон Крим / скріншот з відео

Військові з Добровольчого мусульманського батальйону "Крим" зачистили від російських загарбників ліс між селами в Київській області. Відео було опубліковано в сервісі мікроблогів Twitter на сторінці "Супутник News АТО".

Зокрема, операція 30 березня була проведена у звільнених населених пунктах Мотижин і Северинівка.

Відзначається, що також добровольці провели розвідку в околицях сіл і зібрали трофеї, що залишилися після втечі путінської армії.

На кадрах видно, що захисники забрали озброєння і боєприпаси окупантів, які знадобляться, щоб знищувати ворога його ж засобами ураження.

"Ось хлопці з батальйону "Крим" перші увірвалися, навантажили собі повно добра. Ми стоїмо заздримо, але зараз підемо слідом віджимати теж щось, що нам треба для війни. Перемога буде за нами, однозначно. Путін здохне", - підсумував інцидент автор відео.

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Нагадаємо, українські захисники захопили в Миколаївській області супертрофей-нову командно-штабну машину Р-149ма1 армії РФ. Вона є елементом автоматизованої системи управління військами РФ відомої як"Сузір'я".

Раніше в Чернігівській області українські бійці захопили самохідну артилерійську установку новітньої моделі"Мста-С". І, за традицією, трофей відбуксирували трактором.

Також ВСУ знищили танк Т-80УМ2 "Чорний орел", який у путінської армії був тільки один. Успішного удару було завдано 93-ю окремою механізованою бригадою "Холодний Яр".