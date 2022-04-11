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"Бий і біжи": у США розкрили військову тактику "залізного" головкому ЗСУ Залужного

11 квітня 2022, 15:58

48-річний Залужний став яскравим представником нового покоління українських військових, які змогли відірватися від радянського авторитарного минулого.

Залужний
Валерій Залужний / УНІАН

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який перебуває в тіні політиків, є справжнім героєм, якому зобов'язані неймовірними успіхами українські Збройні сили.

Як йдеться в спеціальному матеріалі американського видання Politico, головком ЗСУ є саме тією людиною, завдяки якій українська армія проявила запеклий опір агресору, який змусив російські війська безладно відступати.

Український "залізний генерал" - герой, а не зірка, пише видання.

Зазначається, що 48-річний Залужний став яскравим представником нового покоління українських військових, які змогли відірватися від радянського авторитарного минулого. У Міноборони США відзначають, що українські військові дуже гнучкі і здатні швидко приймати рішення.

"У порівнянні з 2014 роком українці "можуть краще адаптуватися і проявляти ініціативу, чого не було раніше", – сказав американський чиновник, який побажав залишитися анонімним. Він зазначив, що гнучкість стала вирішальним фактором успіху проти російського вторгнення.

Американське видання пише про те, що українська армія застосувала на війні з Росією тактику "бий-біжи", яка виявилася ефективною.

"Застосовувана українськими солдатами в цьому році тактика "бий-біжи" зробила приголомшливий вплив, зупинивши російську військову машину. З 120 батальйонно-тактичних груп Росії, 40 відступили в Білорусь для переозброєння. Цілих 29 з цих груп в даний час нездатні до бойових дій через величезні втрати, понесені від невеликих груп українців, озброєних західною протитанковою зброєю", - пише видання.

Сам Залужний також підкреслював, що українські війська наповнені молодими, професійними воїнами і майбутніми лідерами.

"Це зовсім інші люди. Не такі, як ми, коли були лейтенантами. Це нові паростки, які через п'ять років зовсім змінять армію. Майже всі добре знають іноземну мову, прекрасно працюють з гаджетами, начитані. Нові сержанти. Це не козли відпущення, як, наприклад, в російській армії, а реальні помічники, які за певним функціоналом скоро замінять офіцерів. Це теж зміни. Ми вже почали цей рух, і шляху назад немає. Повернутися до армії 2013-го нам просто не дасть навіть суспільство", - заявив український генерал.

Український головнокомандувач намагається піти від будь-якого "зоряного" статусу, але успіхи в протистоянні російським загарбникам неминуче впишуть його в українську історію як легендарну фігуру, констатує Politico.

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Валерій Залужний народився 8 липня 1973 року в Новоград-Волинському, Житомирської області.

Законічл Одеське вище об'єднане командне училище, Національну академію оборони України, Острозьку академію.

Очолював 51-у окрему механізовану бригаду, був начальником штабу-першим заступником командувача військами оперативного командування" Захід " Сухопутних військ.

З 2018 по 2019 рік був начальником Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ — першим заступником командувача об'єднаними силами.

З 2019 року-командувач військами оперативного командування "Північ".

27 липня 2021 року призначений головнокомандувачем Збройних Сил України, де на посаді замінив Руслана Хомчака.

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Валерій Залужний війна Росії та України
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