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"Пекельний удар, Новоросійськ не існуватиме": названо важелі тиску ЄС на Путіна

Юрій Берендій
15 травня 2025, 15:27
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Європа може застосувати справжні "пекельні санкції" для РФ та військовим або економічним шляхом вдарити по портах країни-агресора, зазначив дипломат.
'Пекельний удар, Новоросійськ не існуватиме': названо важелі тиску ЄС на Путіна
Названо ключові важелі тиску Європи на Путіна / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео

Про що сказав Огризко:

  • Європа має важелі тиску на Росію
  • Можлива військова та економічна блокада портів і "тіньового флоту"

Європа володіє потужними інструментами тиску, які здатні перетворитися на справжні "пекельні санкції" проти Росії. Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко.

Дипломат навів конкретні приклади. Зокрема, через балтійський порт Усть-Луга Росія транспортує приблизно третину експортної нафти за допомогою танкерів так званого "тіньового флоту".

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"Не є великою проблемою оголосити ці танкери незаконними, сказати, що вони під санкціями, а також не пропускати їх через балтійські протоки. Це зробити елементарно", - вказує він.

За його словами, подібні обмеження легко можна запровадити й щодо порту Новоросійськ у Чорному морі.

"Навіть якщо європейці не захочуть робити це особисто, вони можуть тихенько передати Україні кілька десятків ракет, зокрема й Taurus - і порт Новоросійськ припинить своє існування як такий", - наголошує він.

На його думку, блокада російських портів можлива як економічними методами, так і військовими. Крім того, ЄС може повністю відмовитися від купівлі російського алюмінію, скрапленого газу та інших товарів. Отже, наявні як засоби впливу, так і можливість продемонструвати політичну рішучість — якщо на це справді є воля.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, глава МЗС Росії Сергій Лавров різко висловився на адресу президента України Володимира Зеленського після того, як той назвав склад російської делегації в Стамбулі "бутафорним". У відповідь Лавров назвав Зеленського "жалюгідною людиною" та заявив, що той "поводитися нерозумно".

15 травня в Туреччині заплановані переговори між Україною та Росією. Однак, як повідомив керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов, попри те що ініціатива переговорів належала саме Володимиру Путіну, він може так і не прибути до Стамбула, чим лише зашкодить власній позиції.

За інформацією The Telegraph, Путін уникає особистої зустрічі з президентом Зеленським, оскільки такі переговори можуть створити уявлення про рівність сторін, що суперечить кремлівському наративу про "старшого брата".

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Хто такий Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996).

У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка .

1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України.

У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка.

18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну.

17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року.

У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній.

З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда".

З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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війна в Україні Новоросійськ Володимир Огризко
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