ЗСУ знищили рекордну кількість окупантів і техніки: у ворога піна з рота

Втрати армії РФ завдяки успішній роботі ЗСУ дійшли до критичної точки. Тепер противник опинився фактично у "глухому куті".

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ЗСУ нанесли непоправні втрати ворогу / Колаж: Главред, фото: pexels, Генштаб ЗСУ

Російські окупанти зазнають критичних втрат, які їм складно поповнювати. Більше того - у травні ЗСУ встановили новий рекорд зі знищення ворога.

Про це в етері телеканалу FREEДОМ розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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Через значні втрати противник тепер не встигає поповнювати свої ряди і кидає у бій солдатів із підготовкою у декілька днів. Як наслідок - стратегія командування РФ працює у протилежну сторону.

"Травень дійсно став рекордним за втратами особового складу. Понад 38 тис. росіяни втратили, тобто вже досить-таки критичні втрати. Ба більше, щоб ці критичні втрати заповнити, необхідний особовий склад. Скорочуються терміни його підготовки. Є випадки, вони зафіксовані документально, коли призивали росіянина або він ішов на контракт на цю війну Росії проти України буквально на початку травня, й вже через 10-20 днів він уже був 200-м, тобто його знищували. І такі приклади не поодинокі. Абсолютно вірно й те, що якість підготовки таких бійців залишає бажати кращого для росіян. Ну, єдине, "гарматне м’ясо" у них поки що є", — сказав речник.

Це фактично загнало російське вище військове командування у глухий кут, адже тепер набирати необхідну кількість людей неможливо без оголошення повної мобілізації. В той же час, критичних втрат стає все більше - як і серед особового складу, так і техніки.

"На деяких локаціях уже ці втрати виходять у мінус та не можуть поповнюватися стовідсотково так, як це було, наприклад, до так званого Харківського наступу. Такі ж втрати й по ствольній артилерії, й по техніці", - додав Братчук.

За його словами, наразі у російського військово-промислового комплексу вже немає можливостей перекривати втрати у техніці та озброєнні. При цьому ще одним ударом для Росії стало те, що Україна отримала дозвіл наносити удари по території противника західним озброєнням.

"Зараз, коли отримано дозвіл бити по території Російської Федерації, хоча є певні обмеження, але коли буде можливість бити, зокрема й по місцях скупчення особового складу, також бойової техніки, то ми прекрасно розуміємо, що російські війська в Україні поступово, не сьогодні, на жаль, напевно, ще й не завтра, але поступово перетворюватимуться ось на такі собі маршові роти, ну, батальйони нехай буде так, для кого зрозуміліше. Тобто мінімальна кількість техніки, максимальна кількість людей, такі собі російські штрафбати зразка 2024 року", - наголосив Братчук.

Хто такий Сергій Братчук? Братчук Сергій Борисович - речник голови Одеської обласної військадміністрації. До повномасштабного вторгнення служив іподияконом у церкві та був речником Одеської єпархії Православної церкви України. З 2017 року, як заначає у себе в соцмережах був добровольцем у 8-му окрему батальйоні УДА Аратта. У 2018 році став пресофіцером у складі батальйону, пише Рух ЧЕСНО.

ЗСУ завдають противнику великих втрат - що відомо

Раніше у ЗСУ розповіли, що на Харківському напрямку якісна робота наших військових завдає ворогу великих втрат. Там росіяни втрачають по кілька танків і бойових броньованих машин на добу.

Нещодавно неподалік від кордону з Сумською областю ЗСУ вдалося знищити військову колону російських окупаційних сил. Частину техніки знищили, іншій довелося втікати.

Нагадаємо, за словами Олега Жданова, через отримання Україною дозволу на удари західною зброєю вглиб РФ, ресурси ворога можуть вичепатися за лічені тижні. Втрати противника безповоротні.

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