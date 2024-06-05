УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

ЗСУ знищили рекордну кількість окупантів і техніки: у ворога піна з рота

5 червня 2024, 14:43
489
Втрати армії РФ завдяки успішній роботі ЗСУ дійшли до критичної точки. Тепер противник опинився фактично у "глухому куті".

Войска, танк, наступление
ЗСУ нанесли непоправні втрати ворогу / Колаж: Главред, фото: pexels, Генштаб ЗСУ

Російські окупанти зазнають критичних втрат, які їм складно поповнювати. Більше того - у травні ЗСУ встановили новий рекорд зі знищення ворога.

Про це в етері телеканалу FREEДОМ розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

відео дня

Через значні втрати противник тепер не встигає поповнювати свої ряди і кидає у бій солдатів із підготовкою у декілька днів. Як наслідок - стратегія командування РФ працює у протилежну сторону.

"Травень дійсно став рекордним за втратами особового складу. Понад 38 тис. росіяни втратили, тобто вже досить-таки критичні втрати. Ба більше, щоб ці критичні втрати заповнити, необхідний особовий склад. Скорочуються терміни його підготовки. Є випадки, вони зафіксовані документально, коли призивали росіянина або він ішов на контракт на цю війну Росії проти України буквально на початку травня, й вже через 10-20 днів він уже був 200-м, тобто його знищували. І такі приклади не поодинокі. Абсолютно вірно й те, що якість підготовки таких бійців залишає бажати кращого для росіян. Ну, єдине, "гарматне м’ясо" у них поки що є", — сказав речник.

Це фактично загнало російське вище військове командування у глухий кут, адже тепер набирати необхідну кількість людей неможливо без оголошення повної мобілізації. В той же час, критичних втрат стає все більше - як і серед особового складу, так і техніки.

"На деяких локаціях уже ці втрати виходять у мінус та не можуть поповнюватися стовідсотково так, як це було, наприклад, до так званого Харківського наступу. Такі ж втрати й по ствольній артилерії, й по техніці", - додав Братчук.

За його словами, наразі у російського військово-промислового комплексу вже немає можливостей перекривати втрати у техніці та озброєнні. При цьому ще одним ударом для Росії стало те, що Україна отримала дозвіл наносити удари по території противника західним озброєнням.

"Зараз, коли отримано дозвіл бити по території Російської Федерації, хоча є певні обмеження, але коли буде можливість бити, зокрема й по місцях скупчення особового складу, також бойової техніки, то ми прекрасно розуміємо, що російські війська в Україні поступово, не сьогодні, на жаль, напевно, ще й не завтра, але поступово перетворюватимуться ось на такі собі маршові роти, ну, батальйони нехай буде так, для кого зрозуміліше. Тобто мінімальна кількість техніки, максимальна кількість людей, такі собі російські штрафбати зразка 2024 року", - наголосив Братчук.

Хто такий Сергій Братчук?

Братчук Сергій Борисович - речник голови Одеської обласної військадміністрації. До повномасштабного вторгнення служив іподияконом у церкві та був речником Одеської єпархії Православної церкви України.

З 2017 року, як заначає у себе в соцмережах був добровольцем у 8-му окрему батальйоні УДА Аратта. У 2018 році став пресофіцером у складі батальйону, пише Рух ЧЕСНО.

ЗСУ завдають противнику великих втрат - що відомо

Раніше у ЗСУ розповіли, що на Харківському напрямку якісна робота наших військових завдає ворогу великих втрат. Там росіяни втрачають по кілька танків і бойових броньованих машин на добу.
Нещодавно неподалік від кордону з Сумською областю ЗСУ вдалося знищити військову колону російських окупаційних сил. Частину техніки знищили, іншій довелося втікати.
Нагадаємо, за словами Олега Жданова, через отримання Україною дозволу на удари західною зброєю вглиб РФ, ресурси ворога можуть вичепатися за лічені тижні. Втрати противника безповоротні.

Більше новин про удари ЗСУ по ворогу:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ
Реклама

Головне за день

Ситуація на фронті складна, окупанти наступають на багатьох напрямках - Сирський

Ситуація на фронті складна, окупанти наступають на багатьох напрямках - Сирський

16:36 Україна
Макрон готує революційну заяву: що робитимуть війська Франції в Україні

Макрон готує революційну заяву: що робитимуть війська Франції в Україні

16:06 Світ
РФ може почати наступ на новому напрямку на Харківщині: в ЗСУ оцінили загрозу

РФ може почати наступ на новому напрямку на Харківщині: в ЗСУ оцінили загрозу

15:40 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Красиво жити не заборониш: розкрито особистість чоловіка Анни Заворотнюк 11389

Красиво жити не заборониш: розкрито особистість чоловіка Анни Заворотнюк

В Україні різко знизиться температура: синоптик назвала дату похолодання 11090

В Україні різко знизиться температура: синоптик назвала дату похолодання

Справа не в Путіні: аналітик пояснила справжню мету війни РФ в Україні 5679

Справа не в Путіні: аналітик пояснила справжню мету війни РФ в Україні

НЕпрекрасна няня: колеги по серіалу востаннє образили Анастасію Заворотнюк 5065

НЕпрекрасна няня: колеги по серіалу востаннє образили Анастасію Заворотнюк

Останні новини

16:36

Ситуація на фронті складна, окупанти наступають на багатьох напрямках - Сирський

16:17

Прикмети 6 червня: що потрібно зробити, щоб зміцнити своє здоров'я

16:17

Звільнена після звернення журналістів Гуменюк отримала нову посаду в ОК "Південь": деталі

16:06

Макрон готує революційну заяву: що робитимуть війська Франції в Україні

15:53

Розкрито ракети для F-16, які здатні знищити аеродром "Енгельс"

Росія підійшла до межі, за місяць армія Путіна буде змушена сісти в глуху оборону – ЖдановРосія підійшла до межі, за місяць армія Путіна буде змушена сісти в глуху оборону – Жданов
15:40

РФ може почати наступ на новому напрямку на Харківщині: в ЗСУ оцінили загрозу

15:35

Як очистити стіну від цвілі та грибка: дуже простий, але ефективний спосібВідео

15:25

Меган Маркл і принц Гаррі отримали публічне приниження

14:50

"Путіну нічим відповідати": Жданов описав головну проблему в армії РФ

Реклама
14:43

ЗСУ знищили рекордну кількість окупантів і техніки: у ворога піна з рота

14:38

Таки з'явився: який вигляд мав колишній Заворотнюк у день її похорону

14:32

Коли святкують літнє сонцестояння: прикмети, якими не варто нехтуватиВідео

14:32

Леді Гага прокоментувала чутки про свою вагітністьВідео

14:13

РФ стягує на кордон із Харківщиною нові війська: де наступають росіяни

13:56

Володимир Дантес оновив дані та проходить ВЛК - подробиці

13:19

Фанати здивовані: невістка Софії Ротару почала виглядати, як її дочка

13:15

У Києві відбудеться масштабний MRKTNG марафон: понад 20 провідних маркетологів України поділяться креативними рішеннями новости компании

13:15

Україну накривають дощі: яким регіонам готуватися до погіршення погоди

13:11

Як позбутися мух: найпростіший саморобний засіб з 2 інгредієнтівВідео

12:52

Виманюють ЗСУ: названо напрямок, де окупанти готують удар – це не Харків

Реклама
12:11

Світло буде лише 2-4 години на день: українцям потрібно готуватися до життя в холоді й темряві - FT

11:59

Кримський міст під прицілом: Плетенчук заявив про серйозні логістичні проблеми окупантів

11:56

Росія посилила закупівлю радянської техніки по всьому світу: експерт назвав причину

11:54

Єдина справедлива формула: в МЗС відповіли на мирний план Китаю

11:50

Росіяни починають нервувати: в ISW розповіли про переваги ЗСУ на фронті

11:24

Ще одній категорії українців заборонили виїжджати з країни: що відомо

11:17

В Україні подорожчають бензин і дизельне паливо: на скільки зросте цінаВідео

10:57

Росіяни прорвались біля Вовчанська: в ISW розкрили, чому вони сповільнили наступ

10:50

Повернутись в Україну та піти в ТЦК: нова вимога для 17-річних юнаків – деталі

10:44

Китайський гороскоп на завтра 6 червня: Зміям - втрата близьких, Свиням - сльози

10:20

Кейт Міддлтон може ніколи не повернутися до своїх обов'язків

10:14

Знайшла ще одного зрадника: путіністка Поплавська "злила" помічника диктатора Путіна

10:09

Рада хоче дозволити військовій поліції заходити в житло і легалізувати доноси

10:05

Будуть відключення по 10 годин: стало відомо, коли ситуація зі світлом стане ще гіршоюВідео

09:50

РФ почала атакувати українські міста "Іскандерами": Жданов попередив про загрози

09:17

Молодуха путініста Петросяна кинула на нього доньку і поїхала з дому

09:15

"Треба якось закінчувати війну": а ви Путіна запитали?Погляд

09:00

"Аврора" створила та запустила у продаж унікальний продукт, щоб зібрати 3 000 000 грн для дітей, що втратили батьків під час війни новости компании

08:49

РФ вдарила по Україні десятками дронів: є "приліт" у промисловий об'єкт

08:44

Альбіна Джанабаєва показала дітей від Валерія Меладзе - подробиці

Реклама
08:30

Церковне свято 6 червня: що не можна робити на преподобного Віссаріона

08:00

Війна за Тайвань: астролог розповів, коли Китай піде в наступВідео

07:56

"Важливі можливості для України": у США анонсували новий пакет військової допомоги

06:59

Зеленський і Байден проведуть дві зустрічі: про що говоритимуть президенти

06:02

Як уникнути краху енергетики?Погляд

05:30

Росія позбудеться усіх військово-транспортних Ан-22: у чому причина

05:00

Гороскоп на завтра 6 червня: Левам - повний відрив, Стрільцям - сильний тиск і стрес

04:34

Як прочистити забиту раковину: чоловік показав дивовижний лайфхакВідео

03:45

Чому казати "горбушка хліба" – неправильно: як замінити це словосполучення

02:30

"Є гойдалки": у Зеленського оцінили відмову Байдена брати участь у Саміті миру

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти