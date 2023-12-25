'10 мільйонів мобрезерву': Дикий розкрив, коли РФ кине нових окупантів на штурми України

Колишній командир роти батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий заявив, що країна-агресорка Росія за одну "приховану" мобілізаційну хвилю можуть набрати 200-250 тисяч людей.
"Мобілізаційний резерв у ворога є. Але треба чітко розуміти - коли в них дають цифри 7-8-10 мільйонів загального мобрезерву, це абсолютно не те саме, що вони можуть цих людей кинути в бій, мобілізувати і висадити до України. Це зовсім не так", - зауважив він в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Військовий наголосив, що у Росії є чіткі обмеження, скільки вони здатні набирати за одну мобілізаційну хвилю.
"По нормальному, без колапсу системи, десь 200-250 тисяч людей за одну мобілізаційну хвилю. На "обробку" від роздачі повісток до появи цих людей на фронті проходить від 4 місяців і до півроку. Наскільки ми знаємо, у вересні в них був наказ набрати чергових 200 тисяч. Отже, в районі лютого-березня ми можемо очікувати, що в них з'явиться поповнення на фронті. Поки що вони в процесі набору", - повідомив він.
Дикий вважає, що російська армія має можливості раз на півроку поповнюватися по 200-250 тисяч.
Нагадаємо, що Буданов вважає, що Росія не зможе реалізувати свої підступні плани. 2024-й буде роком продовження боротьби, героїзму та мужності захисників України, зазначив голова ГУР.
Росія планує атакувати Україну новою зброєю. Новий тип боєприпасу, який застосують за допомогою літаків Су-25, штурмовиків і вертольотів. Реактивний і некерований снаряд в калібрі 80 мм є версією C-8.
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