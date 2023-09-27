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У ЗСУ є просування на фронті: Зеленський назвав напрямок

Анна Ярославська
27 вересня 2023, 12:15 оновлено 27 вересня, 12:22
Глава держави розповів про ситуацію на фронті та натякнув, що реалізуються певні плани.
Володимир Зеленський, ВСУ
Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ йдуть уперед в Донецькій області / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Президент України Володимир Зеленський провів щоденну селекторну нараду і за її підсумками заявив, що у Сил оборони України є просування на Донецькому напрямку.

"Отримав звіти щодо ситуації на фронті, постачання техніки та боєприпасів, даних розвідки. Є наше просування вперед на Донецькому напрямку. Є інші реалізовані задуми", - написав глава держави у Telegram.

Також Зеленський розповів про ситуацію в Херсонській області. За його словами, російські окупанти продовжують тероризувати території, до яких можуть дотягнутися.

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"Двадцять шість КАБів (авіаційна бомба, - ред.) за останню добу. Наслідки ліквідують, людям надають допомогу. Доручив знайти додаткові рішення, щоб припинити цей терор", - повідомив президент.

"Є результат від СБУ. Накрили навідників, які коригували нічний удар по Києву тиждень тому. Хороший сигнал всім зрадникам: відплата буде", - додав він.

Зазначимо, в середу стало відомо, що співробітникам СБУ вдалося вирахувати і затримати двох агентів країни-агресора РФ, які скоригували ракетний удар по Києву та області 21 вересня 2023 року.

Встановлено, що напередодні цієї дати затримані агенти РФ направили росіянам координати для удару по місту. Основними цілями ворожої атаки були столичні об'єкти життєзабезпечення, зокрема, енергогенеруючі підприємства.

Як повідомляв Главред, колишній командувач сухопутними силами НАТО в Європі Бен Годжес заявив, що критика українського контрнаступу у війні проти Росії – це непрофесійні та даремні заяви.

"Тим, хто в 8000 кілометрах критикує, як хтось інший заходить на мінні поля і окопи і розміновує їх, має бути соромно самим за себе", - сказав Годжес.

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війна в Україні Володимир Зеленський новини України війна Росії та України
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