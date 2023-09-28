ЗСУ ймовірно здійснили прорив на лінії Роботино-Вербове – ISW

Контрнаступальні дії Сил оборони України на заході Запорізької області тривають.

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ЗСУ ймовірно здійснили прорив на лінії Роботино - Вербове / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада

Українські війська 27 вересня продовжили контрнаступальні дії на Заході Запорізької області та вийшли на лінію окопів на захід від Вербового (16 км на південний схід від Оріхова).

Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни, геолокаційні кадри, опубліковані 26 вересня, показують, як російський безпілотник завдає удару по українській піхоті в траншеї на захід від Вербового, а використання росіянами безпілотників вказує на те, що російські сили, ймовірно, більше не присутні в окопі довжиною приблизно один кілометр на Захід від Вербового.

Колаборант і так званий "губернатор" окупованих частин Запоріжжя Володимир Рогов 26 вересня заявив, що щонайменше чотири українські роти зі значною кількістю бронетехніки увірвалися на позиції росіян на лінії Роботино-Вербове після масованого артилерійського обстрілу.

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Російський військовий блогер, який гаряче підтримує командувача ВДВ РФ генерал-полковника Михайла Теплинського, критикуючи Міноборони Росії, відповів Рогову, що українські війська вже пройшли мінні поля й протитанкові укріплення "зуби дракона" на лінії Роботино-Вербове і що українські сили рано чи пізно здійснили б такі атаки.

За інформацією аналітиків ISW, інший російський військовий 26 вересня заявив про інтенсивні взаємні обстріли, які роблять небезпечними наземні дії біля Вербового і Роботиного.

Інший військовий відповів на цю заяву, заявивши, що особисте джерело з російського 108-го полку ВДВ (7-а дивізія) повідомило про інтенсивний український обстріл в цьому районі. Він додав, що їх джерело надало незрозумілу інформацію про те, чи рухався 108-й полк ВДВ до Вербового або відходив з Вербового.

Крім цього, військовий розповів, що російське військове командування в Москві скасувало плани передислокації російської 106-ї дивізії ВДВ в район Роботино для допомоги чинним там зараз 7-й і 76-й дивізіям ВДВ.

ISW зазначає, що ситуація біля Вербового залишається незрозумілою, оскільки відомі російські військові блогери стали помітно менше і не так детально повідомляти про російську активність на цій лінії фронту і не повідомляють новини про російські невдачі.

Карти боїв від ISW / understandingwar.org

Контрнаступ ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський провів щоденну селекторну нараду і за її підсумками заявив, що у Сил оборони України є просування на Донецькому напрямку.

Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що в ході контрнаступу українських військових на Таврійському напрямку варто чекати хороших новин.

Військовий експерт Петро Черник спрогнозував, що ЗСУ розірвуть оборону РФ і прорвуться до Азова. Після того як ЗСУ розтрощать південний плацдарм, вони зможуть перерізати сухопутний коридор до Криму, вважає Черник.

Колишній командувач сухопутними силами НАТО в Європі Бен Годжес заявив, що критика українського контрнаступу у війні проти Росії – це непрофесійні та даремні заяви.

"Тим, хто в 8000 кілометрах критикує, як хтось інший заходить на мінні поля і окопи і розміновує їх, має бути соромно самим за себе", - сказав Годжес.

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