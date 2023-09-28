ЗСУ ймовірно здійснили прорив на лінії Роботино-Вербове – ISW

Українські війська 27 вересня продовжили контрнаступальні дії на Заході Запорізької області та вийшли на лінію окопів на захід від Вербового (16 км на південний схід від Оріхова).
Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни, геолокаційні кадри, опубліковані 26 вересня, показують, як російський безпілотник завдає удару по українській піхоті в траншеї на захід від Вербового, а використання росіянами безпілотників вказує на те, що російські сили, ймовірно, більше не присутні в окопі довжиною приблизно один кілометр на Захід від Вербового.
Колаборант і так званий "губернатор" окупованих частин Запоріжжя Володимир Рогов 26 вересня заявив, що щонайменше чотири українські роти зі значною кількістю бронетехніки увірвалися на позиції росіян на лінії Роботино-Вербове після масованого артилерійського обстрілу.
Російський військовий блогер, який гаряче підтримує командувача ВДВ РФ генерал-полковника Михайла Теплинського, критикуючи Міноборони Росії, відповів Рогову, що українські війська вже пройшли мінні поля й протитанкові укріплення "зуби дракона" на лінії Роботино-Вербове і що українські сили рано чи пізно здійснили б такі атаки.
За інформацією аналітиків ISW, інший російський військовий 26 вересня заявив про інтенсивні взаємні обстріли, які роблять небезпечними наземні дії біля Вербового і Роботиного.
Інший військовий відповів на цю заяву, заявивши, що особисте джерело з російського 108-го полку ВДВ (7-а дивізія) повідомило про інтенсивний український обстріл в цьому районі. Він додав, що їх джерело надало незрозумілу інформацію про те, чи рухався 108-й полк ВДВ до Вербового або відходив з Вербового.
Крім цього, військовий розповів, що російське військове командування в Москві скасувало плани передислокації російської 106-ї дивізії ВДВ в район Роботино для допомоги чинним там зараз 7-й і 76-й дивізіям ВДВ.
ISW зазначає, що ситуація біля Вербового залишається незрозумілою, оскільки відомі російські військові блогери стали помітно менше і не так детально повідомляти про російську активність на цій лінії фронту і не повідомляють новини про російські невдачі.
Контрнаступ ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський провів щоденну селекторну нараду і за її підсумками заявив, що у Сил оборони України є просування на Донецькому напрямку.
Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що в ході контрнаступу українських військових на Таврійському напрямку варто чекати хороших новин.
Військовий експерт Петро Черник спрогнозував, що ЗСУ розірвуть оборону РФ і прорвуться до Азова. Після того як ЗСУ розтрощать південний плацдарм, вони зможуть перерізати сухопутний коридор до Криму, вважає Черник.
Колишній командувач сухопутними силами НАТО в Європі Бен Годжес заявив, що критика українського контрнаступу у війні проти Росії – це непрофесійні та даремні заяви.
"Тим, хто в 8000 кілометрах критикує, як хтось інший заходить на мінні поля і окопи і розміновує їх, має бути соромно самим за себе", - сказав Годжес.
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