ЗСУ звільнили ще кілька сіл в Курській області: в DeepState розкрили деталі

Оновлена карта бойових дій DeepState свідчить про те, що ЗСУ просунулися на північ і взяли під контроль два села на Курщині.

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Укранській війська звільнили кілька сіл на Курщині / Колаж: Главред, фото: АЗОВ, скріншот deepstatemap.live

Під час Курської операції, яку проводять Сили оборони України на території Росії, українські підрозділи звільнили кілька населених пунктів. ЗСУ взяли під контроль села Дурівка та Вітряне. Про це повідомила моніторингова група DeepState.

Оновлена карта бойових дій, опублікована DeepState, свідчить про те, що українські війська просунулися на північ і взяли під контроль села Вітряно і Дуровку. Водночас ЗСУ зайняли частину населеного пункту Журавлі.

Укранській війська звільнили кілька сіл на Курщині / Фото: скріншот з deepstatemap.live

Однак, за повідомленнями аналітиків, російські війська також просунулися. Росіяни захопили село Снагость, Галицинівка і просунулися до Любимівки, що перебуває під контролем українських захисників.

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"Ворог окупував Галицинівку та Снагость з навколишніми селами, а також просунувся в бік Любимівки, біля Піщаного, Григорівки, Гострого, Георгіївки, в Синьківці, Нью-Йорку та Українську", - йдеться у повідомленні.

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Операція в Курській області - останні новини

Як повідомляв Главред, у Курській області українські десантники зупинили спробу прориву російських військ. У багатогодинному бою українці знищили п'ять БМД, танк і БТР, а також кілька десятків російських військових. Решта окупантів втекли.

ЗСУ прорвали російську оборону на кордоні в Курській області, проникнувши на кілька кілометрів углиб території Росії. Українські інженери, підтримані дронами і танками, здійснили несподіваний прорив, який перевершив початкові очікування, пише Forbes.

Крім цього, 13 вересня українські сили просунулися вперед у Глушковському районі Курської області РФ. Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), українські військові просунулися на південь від села Веселе, неподалік міжнародного кордону з Україною.

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