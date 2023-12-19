'Візьмемо мотивацією': Гуменюк заінтригувала, як ЗСУ звільнятимуть окуповану Херсонщину

Хоча чисельність російських військ перевищує українську, Збройні Сили України володіють вагомою перевагою - мотивацією.

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ЗСУ "візьмуть мотивацією" при звільненні лівого берега Дніпра / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗС України

Ситуація на тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області є складною, оскільки російські війська там перевищують за чисельністю українські. Проте ЗСУ мають перевагу у мотивації. Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі Радіо Свобода.

За словами Гуменюк, в умовах утримання плацдарму на лівому березі, де мости зруйновані та підтримки окупантів немає, військова мотивація має важливе значення. Вона порівняла можливий наступ на правобережжя Херсонщини з "місією самогубця", вказуючи на складність та ризики окупантів.

"Ось це - місія самогубця, однозначно. Тому що правий берег - і вищий за лівий, і мости зруйновані. І підтримки там окупанти ніякої не мають. На лівому березі ситуація складна саме через те, що окупаційне військо там у великому обсязі. Дійсно, їх там більше за нас. Але ми візьмемо мотивацією", - сказала вона. відео дня

Гуменюк також підкреслила, що присутність українських військ на лівому березі має велике значення для моральної підтримки місцевого населення, яке перебуває в окупації вже протягом тривалого періоду. Вона зазначила, що це є потужним психологічним сигналом для мешканців окупованих територій, що чекають на звільнення.

"По-перше, це дуже потужний психологічний момент для населення тимчасово окупованих територій. Люди перебувають вже майже два роки в окупації і вони не мають іншого, більш потужного сигналу про те, що до них прийдуть, їх звільнять, ніж присутність наших військ на лівому березі. Також це дуже потужний психологічний момент і для окупаційних військ. Вони дійсно в дуже такому непростому стані, коли розуміють команду іти та штурмувати наші позиції", - додала Гуменюк.

Також вона зазначила, що присутність ЗСУ на лівому березі Дніпра впливає на моральний стан окупаційних військ.

Ситуація на лівому березі Дніпра

Нагадаємо, український плацдарм на Лівобережжі Херсонщини має стратегічне значення для ЗСУ. Активність українських військ змусила противника утримувати значні військові сили в цьому районі.

Як повідомляв Главред, голова прес-центру оборони Півдня, Наталія Гуменюк, зазначила, що згадки Путіна про "знищення" української армії в селищі Кринка насправді свідчать про обернену ситуацію. Якщо росіяни починають розповідати про "успіхи", це фактично показує, що насправді становище є зворотним.

Також окупанти на лівобережжі Херсонської області сконцентрували значні військові сили та техніку. Натомість, Збройні сили України продовжують ефективно утримувати свої позиції, за підтримки артилерії, аеророзвідки та безпілотників.

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