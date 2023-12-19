УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Візьмемо мотивацією": Гуменюк заінтригувала, як ЗСУ звільнятимуть окуповану Херсонщину

Руслана Заклінська
19 грудня 2023, 11:45
Хоча чисельність російських військ перевищує українську, Збройні Сили України володіють вагомою перевагою - мотивацією.
'Візьмемо мотивацією': Гуменюк заінтригувала, як ЗСУ звільнятимуть окуповану Херсонщину
ЗСУ "візьмуть мотивацією" при звільненні лівого берега Дніпра / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗС України

Ситуація на тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області є складною, оскільки російські війська там перевищують за чисельністю українські. Проте ЗСУ мають перевагу у мотивації. Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі Радіо Свобода.

За словами Гуменюк, в умовах утримання плацдарму на лівому березі, де мости зруйновані та підтримки окупантів немає, військова мотивація має важливе значення. Вона порівняла можливий наступ на правобережжя Херсонщини з "місією самогубця", вказуючи на складність та ризики окупантів.

"Ось це - місія самогубця, однозначно. Тому що правий берег - і вищий за лівий, і мости зруйновані. І підтримки там окупанти ніякої не мають. На лівому березі ситуація складна саме через те, що окупаційне військо там у великому обсязі. Дійсно, їх там більше за нас. Але ми візьмемо мотивацією", - сказала вона.

відео дня

Гуменюк також підкреслила, що присутність українських військ на лівому березі має велике значення для моральної підтримки місцевого населення, яке перебуває в окупації вже протягом тривалого періоду. Вона зазначила, що це є потужним психологічним сигналом для мешканців окупованих територій, що чекають на звільнення.

"По-перше, це дуже потужний психологічний момент для населення тимчасово окупованих територій. Люди перебувають вже майже два роки в окупації і вони не мають іншого, більш потужного сигналу про те, що до них прийдуть, їх звільнять, ніж присутність наших військ на лівому березі. Також це дуже потужний психологічний момент і для окупаційних військ. Вони дійсно в дуже такому непростому стані, коли розуміють команду іти та штурмувати наші позиції", - додала Гуменюк.

Також вона зазначила, що присутність ЗСУ на лівому березі Дніпра впливає на моральний стан окупаційних військ.

Ситуація на лівому березі Дніпра

Нагадаємо, український плацдарм на Лівобережжі Херсонщини має стратегічне значення для ЗСУ. Активність українських військ змусила противника утримувати значні військові сили в цьому районі.

Як повідомляв Главред, голова прес-центру оборони Півдня, Наталія Гуменюк, зазначила, що згадки Путіна про "знищення" української армії в селищі Кринка насправді свідчать про обернену ситуацію. Якщо росіяни починають розповідати про "успіхи", це фактично показує, що насправді становище є зворотним.

Також окупанти на лівобережжі Херсонської області сконцентрували значні військові сили та техніку. Натомість, Збройні сили України продовжують ефективно утримувати свої позиції, за підтримки артилерії, аеророзвідки та безпілотників.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Лівий берег Херсонська область Наталія Гуменюк
Реклама

Головне за день

"РФ переважає в озброєнні та живій силі": Сирський назвав найближчі цілі окупантів

"РФ переважає в озброєнні та живій силі": Сирський назвав найближчі цілі окупантів

10:37 Україна
"Ця війна надовго": командир "Азова" звернувся до українців з важливою заявою

"Ця війна надовго": командир "Азова" звернувся до українців з важливою заявою

09:25 Україна
У Китаї стався потужний землетрус: обвалені будівлі, загинула понад сотня людей

У Китаї стався потужний землетрус: обвалені будівлі, загинула понад сотня людей

09:15 Світ
Всі головні новини

Останні новини

13:05

"Не очікував від нього": російський режисер розповів, чим його вразив Зеленський

13:02

Деякі українці можуть отримати 4500 грн: кому виплатять допомогу

12:44

Катастрофа для Києва: чи закриють міст Метро та чи працюватиме "червона гілка"

12:42

"То є, то немає": TAYANNA зізналась, чи спілкується її син з ексчоловіком-росіянином

12:41

Євробачення-2024: нові подробиці Нацвідбору

Участь військових Великої Британії у війні в Україні неможлива, це призведе до Третьої світової - АндрусівУчасть військових Великої Британії у війні в Україні неможлива, це призведе до Третьої світової - Андрусів
12:26

Яка група крові є найкращою: лікар дав остаточну відповідь

12:21

Китайський гороскоп на завтра 20 грудня 2023: Тигру - запальність, Півню - ревнощі

12:19

Потрібно за 5 секунд здогадатися, що не так на картинці: загадка для найкмітливіших

11:52

Женуть велику кількість техніки: окупанти по-новому атакують Авдіївку

Реклама
11:45

"Візьмемо мотивацією": Гуменюк заінтригувала, як ЗСУ звільнятимуть окуповану Херсонщину

11:35

Бокали блищатимуть як нові: експерт розповів, як позбутись помутніння посуду

11:28

"Путін готовий запускати ракети по країнах НАТО": Андрусів оцінив загрозу

11:11

Експерт відповів, чи відправить Британія свої війська в Україну

10:59

Що приготувати на Новий рік гаряче: вишуканий, але дуже простий рецепт яловичих рулетиків

10:55

Призведе до проблем із серцем: дієтолог назвав, скільки яєць можна їсти в день

10:55

Згурець розповів, чому плацдарм на Херсонщині є дуже перспективним для ЗСУ

10:54

Тільки не в смітник: що можна зробити з шкірки мандарина

10:37

"РФ переважає в озброєнні та живій силі": Сирський назвав найближчі цілі окупантів

10:35

Окупанти продавлюють оборону ЗСУ поблизу Кринок: ситуація на Херсонщині важка

10:13

Щоб не було проблем зі здоров'ям та грошима: в які дні можна мити голову

Реклама
09:58

Церковне свято і День ангела 20 грудня: кого потрібно привітати в цей день

09:56

"Це нонсенс": хто міг влаштувати "прослушку" Залужного - Світан

09:25

"Ця війна надовго": командир "Азова" звернувся до українців з важливою заявою

09:15

У Китаї стався потужний землетрус: обвалені будівлі, загинула понад сотня людей

09:01

Російський завод не впорався з виробництвом ракет: партизани отримали секретні документи

08:47

Гороскоп на завтра 20 грудня 2023: Козерогам час звернутися до лікаря, Риби отримають шанс

08:31

"Байден готовий до компромісів": у Білому домі зробили важливу заяву про допомогу Україні

08:17

РФ не збирається закінчувати війну в Україні: командувач ЗС Латвії назвав причину

08:15

Росіяни мають незначні успіхи біля Кліщіївки та Андріївки: в ISW розкрили деталі

08:10

Хто саме здійснив роззброєння України?Погляд

07:19

Сьогодні Зеленський дасть велику пресконференцію: що про неї відомо

06:49

Вночі РФ атакувала Україну "Шахедами": під ударом був Старокостянтинів

06:10

Що буде, якщо Україна залишиться без допомоги Заходу?Погляд

05:30

В Україні нарощуватимуть виробництво FPV-дронів: компенсуватиме 155-мм снаряди

05:00

Головоломка для тих, у кого блискучий зір: треба за 7 секунд знайти цуценя

04:20

Чи можна прасувати мокрий одяг: 4 правила, як не зіпсувати свої речі

03:50

З'являться зайві кілограми і не тільки: скільки можна їсти насіння, щоб не нашкодити

03:25

Макарони більше не розварюватимуться: чоловік показав простий лайфхак з льодом

02:45

Чому не можна заправляти бензин в пластикову каністру: про хитру фішку знають одиниці

02:02

І лапки в домі не буде: чого бояться таргани найбільше

Реклама
01:33

Психологічний тест: хто ви - трудоголік або перфекціоніст

18 грудня, понеділок
22:57

Буря посилюється: в Україні затягується геомагнітний шторм

22:39

У Раді заговорили про мобілізацію жінок

22:03

Атакували 17 дронів: ЗСУ повністю знищили кілька російських Су-34 на аеродромі

22:00

Чекають "значні зрушення": президент Чехії зробив тривожний прогноз щодо війни

21:44

Нові атаки Росії і максимальна мобілізація: прогноз експерта на 2024 рікВідео

21:29

"Варіантів перемоги немає": комбат заявив, що Україна може програти війну

21:08

Загострення у Авдіївки і "вибори" Путіна: в ГУР назвали мету Кремля

21:05

Китайський гороскоп на сьогодні 19 грудня 2023: Змії - розголошення секрету, Коню - несподівані відкриття

20:41

Захід публічно розписався у своїй неспроможностіПогляд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Війна з Росією
Деокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброя
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти