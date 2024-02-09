ЗСУ намагаються виконати дві задачі: експерт розкрив критичну ситуацію в Авдіївці

Киричевський вважає, що не можна буде нескінченно виконувати завдання зі знищення ворога на рубежах біля Авдіївки.

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В Авдіївці погіршується ситуація / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот: deepstatemap

Іван Киричевський, військовий експерт Defence Express, заявив, що, судячи з поточних контурів фронту, не варто будувати завищених очікувань, що Авдіївку утримати буде легко.

"Не хотілось би наперед роздавати якихось песимістичних прогнозів, але очевидно, ситуація складається так, що наші війська намагаються виконати дві задачі. Перша - не допустити оточення міста, утримати керованість оборони в незалежності від того, де можуть просуватися окупанти. Друга - у різних джерелах циркулюють дані, що начебто десь готується рубіж укріпленої оборони, який мають зайняти наші війська після ймовірного відходу з Авдіївки. Мова йде про відстань приблизно 20 км від міста, це аналізували західні аналітики, показуючи супутникові знімки. Але те, що можуть бути різні неприємні варіанти по Авдіївці, до цього треба готуватися", - зауважив військовий експерт в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, не можна буде нескінченно виконувати завдання зі знищення ворога на рубежах біля Авдіївки, тому що можуть накопичитися якісь проблеми й в українських військах.

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"Можливо, навіть щось у цьому є, що зміна керівництва ЗСУ відбулася зараз чи у той час, коли проблем по Авдіївці ще не накопичилося так багато, щоб переходити у гостру фазу. Однак треба бути готовими до різних у тому числі й складних варіантів розвитку подій навколо Авдіївки. Судячи з поточних контурів фронту, не варто будувати завищених очікувань, що місто утримати буде легко. Якщо раптом трапиться таке диво, що росіян вдасться не пустити далі, це буде буквально військове диво, яке у військовій історії ніхто не робив", - резюмував Іван Киричевський.

Ситуація під Авдіївкою: що відомо

Нагадаємо, що аналітики Інституту вивчення війни заявили, що ЗСУ просунулися поблизу Авдіївки. Позиційні бої тривали в районі Новобахмутівки і Степового та біля Тоненького і Північного, а також біля Первомайського і Невельського.

Російські окупанти намагаються зайти в Авдіївку та поновлюють атаки на Авдіївський коксохім. Олександр Мусієнко попередив про ризик втрати Авдіївки. Якщо ворог задіє ще певні сили, щоб спробувати прорватися, то ризик прориву існує.

Віталій Барабаш заявив, що ситуація в Авдіївці загострюється. Згідно із його словами, ситуація не те, що не проста, а дуже складна. Російська армія робить спроби реалізації своїх планів в оточенні міста з півдня і півночі.

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