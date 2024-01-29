РФ наступає поблизу Первомайського та готує новий штурм під Авдіївкою

Останні дві доби російські окупанти посилили концентрацію своїх атак в районі Первомайського.

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Окупанти готують наступ на Авдіївку та Первомайське / колаж: Главред, скріншот: deepstatemap, Міноборони РФ

Офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький повідомив, що російські окупаційні війська значно посилили наступальні дії в районі Первомайського з застосуванням великої кількості БПЛА.

"Останні дві доби ворог посилив концентрацію своїх атак в районі Первомайського. Окупанти частіше використовують свою техніку, підвозячи до лінії фронту особовий склад. Також дуже активізувались окупанти у використанні безпілотників, особливо вночі. Тобто, ворог робить дуже велику кількість скидів на наші позиції й також використовують дрони-камікадзе", - розповів Цехоцький в ефірі телеканалу "Еспресо".

Офіцер наголосив, що окупанти продовжують накопичувати сили та засоби для активних штурмових дій

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"Утім, істотно ситуація щодо їхніх атак не змінилась. Ворог намагається пробити оборону наших підрозділів по всій лінії фронту навколо Авдіївки. Також ми спостерігаємо накопичення сил та засобів, що свідчить про плани окупантів посилити штурмові та наступальні дії на Авдіївському напрямку. Сьогодні ґрунт вже дозволяє використовувати важку бронетехніку й тому, цілком ймовірно, окупанти наважаться розпочати активну штурмову фазу бойових дій", - зазначив він.

Ситуація на Авдіївському напрямку: що відомо

Нагадаємо, що боєць ЗСУ розповів про критичну ситуацію в Авдіївці. За словами військовослужбовця ЗСУ 110 ОМБр Сергія Волкова, росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Адвїівки з 3 напрямків при цьому періодично застосовуючи бронетехніку.

РФ готується скинути близько 500 авіабомб на Авдіївку. Офіцер "Легіону Свободи" зазначив, що майже за 25 км на максимальних висотах літак скидає керовану авіабомбу і вона плануючи долітає до Авдіївки.

Президент Володимир Зеленський розповів про втрати окупантів в Авдіївці. Росія відправляє своїх солдатів на штурми Авдіївки на Донеччину в такій кількості, що із загиблих окупантів там утворюються цілі паркани.

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