ЗСУ можуть залишитися без танків: у Forbes розкрили, скільки техніки є в України

Після розпаду Радянського Союзу Україна стала власником близько 3 тисяч таких танків.

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Скільки танків залишилось в України / колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 33 окрема механізована бригада

Від початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії Україна отримала від партнерів близько 700 танків. Водночас українські військові зуміли знайти спосіб налагодити системну роботу із розконсервації та модернізації танків.

Журналісти Forbes розповіли про роботу танків типу Т-64. Саме завдяки такій роботі, ЗСУ досі мають досить багато танків на озброєнні, попри втрати техніки на фронті.

Скільки танків в Україні

Автори матеріалу зазначили, що 150 механізована бригада, яка була сформована в жовтні 2023 року, зараз оснащена модернізованими танками Т-64БВ 2017 року випуску. Forbes визнає цей розвиток подій позитивним знаком в умовах трирічної повномасштабної війни.

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"Українські військові відчайдушно намагаються отримати достатню кількість бойових машин піхоти та бронетранспортерів - бойових таксі для піхоти, якщо спрощено - але принаймні танків у них достатньо", - зазначають журналісти.

Після розпаду Радянського Союзу Україна стала власником близько 3 тисяч таких танків.

У матеріалі зазначено, що за роки незалежності завод імені Малишева модернізував близько тисячі танків Т-64 для подальшого військового використання українцями. Доля решти танків залишається предметом припущень, що потенційно може вказати на те, чому Збройні сили України не відчувають нестачі танків протягом третього року конфлікту, що триває.

Forbes також повідомляє, що у відповідь на гібридну агресію у 2014 році Україна ініціювала стратегічні зусилля з розконсервації старих танків Т-64 зі складів по всій країні. Вважається, що цей процес значно активізувався у 2022 році.

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