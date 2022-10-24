ЗСУ ліквідували російського командира розвідроти

ЗСУ ліквідували російського капітана / Колаж фото Анатолій Штефан, Радіо Свобода, Reuters

Українські військові ліквідували російського офіцера - командира розвідроти Андрія Рогова. Про це повідомляє полковник ЗСУ Анатолій Штефан.

"Командир розвідувальної роти старший лейтенант Андрій Рогов успішно демобілізований. Слава нації! Смерть ворогам!", – написав Штефан.

За даними Кавказ.Реалії окупанта поховали у Єйську Краснодарського краю або на кладовищі найближчих станцій. Там було виявлено багато могил ліквідованих російських окупантів.

Рогову було 27 років. Відомо, що його "денацифікували" 29 вересня.

ЗСУ ліквідували російського капітана / Анатолій Штефан

Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідовано офіцера МВС Росії Геннадія Цибульського. Окупант вже був на пенсії, але все одно погодився підписати контракт і пішов воювати проти Збройних сил України.

Крім того, українські військові ліквідували російського десантника Юрія Козлова, який воював проти України з першого дня повномасштабного вторгнення. Окупанта ліквідували на Херсонщині.

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