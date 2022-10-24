ЗСУ ліквідували російського командира розвідроти

Окупанту було 27 років, його "денацифікували" 29 вересня.
Українські військові ліквідували російського офіцера - командира розвідроти Андрія Рогова. Про це повідомляє полковник ЗСУ Анатолій Штефан.
"Командир розвідувальної роти старший лейтенант Андрій Рогов успішно демобілізований. Слава нації! Смерть ворогам!", – написав Штефан.
За даними Кавказ.Реалії окупанта поховали у Єйську Краснодарського краю або на кладовищі найближчих станцій. Там було виявлено багато могил ліквідованих російських окупантів.
Рогову було 27 років. Відомо, що його "денацифікували" 29 вересня.
Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідовано офіцера МВС Росії Геннадія Цибульського. Окупант вже був на пенсії, але все одно погодився підписати контракт і пішов воювати проти Збройних сил України.
Крім того, українські військові ліквідували російського десантника Юрія Козлова, який воював проти України з першого дня повномасштабного вторгнення. Окупанта ліквідували на Херсонщині.
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