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ЗСУ атакують окупантів гелікоптерами, які США закупили у Росії - ЗМІ

Яна Ставська
7 березня 2024, 04:47
Мі-17 успішно виконують бойові завдання, влучаючи по противнику.
ЗСУ атакують окупантів гелікоптерами, які США закупили у Росії - ЗМІ
Ситуація на фронті важка / Колаж Главреда. Фото Ліберових, Instagram, скріншот Defense Express

На озброєнні ЗСУ помічено вертольоти Мі-17, які були у часи війни в Афганістані закуплені Сполученими Штатами у Росії, звертає увагу Defense Express.

Відео роботи українських гелікоптерів розповсюдила 47-а окрема механізована бригада "Маґура". Вертоліт з української символікою виконали завдання і покинули поле бою.

"До слова, на кадрах зафіксований гелікоптер Мі-17. Це російський вертоліт, який США раніше купували в РФ для передачі силовим структурам Афганітану. Гелікоптери покинули цю країну після виведення американських військ в серпні 2021 року", - пояснили аналітики.

відео дня

Про передачу цих гелікоптерів Джо Байден оголосив у квітні 2022 року. Уже в червні зʼявилися перші підтвердження застосування цих "пташок" на фронті.

Що відомо про Defense Express

Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія.

Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.

Ситуація на фронті

Ситуація на фронті залишається складною, але контрольованою. ЗСУ найближчим часом стабілізують лінію фронту. Цього року Україна планує провести контрударні дії, розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.

Наразі окупанти застрягли в районі Авдіївки і не можуть продовжити наступ далі. Основні зусилля вони зосереджують у районі Новомихайлівки.

Згідно з даними Spiegel, в України можуть закінчитися снаряди вже за кілька місяців. Є ймовірність, що отримати боєприпаси можна буде і в країнах арабського світу. У деяких із них є великі запаси. Також необхідні для України боєприпаси є на Балканах і в Африці.

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війна в Україні ЗСУ війна Росії та України
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