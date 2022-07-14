Злякалися ЗСУ: на Херсонщині окупанти переодягаються та тікають

Окупанти у паніці, вони переодягаються та тікають / УНИАН, Супильне

Російські військові у Херсонській області так бояться контрнаступу ЗСУ, що у паніці переодягаються та тікають. Про це заявив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань в ефірі телемарафону.

Якщо раніше окупанти планували 11 вересня провести "референдум" на Херсонщині, то тепер їх настрої кардинально змінились.

"Вони навіть порозклеювали у всьому місті біг-борди із пострадянськими зображеннями і почали облаштовувати друкарню, щоб друкувати газету "Придніпровська правда"… Крім того, почали використовувати канал "ВТВ плюс" і телеграм-канали для того, щоб зомбувати населення. Тобто, вони рухалися по такому шляху, що навіть їх інструктори і політтехнологи мали приїхати для того, щоб проводити "референдуми", - пояснив Хлань.

У паніку окупантів загнали влучні попадання по військових складах у Новій Каховці та по Росгвардії у центрі Херсону.

"Орки метушаться по місту, подейкують місцеві, що деякі перевдягаються і тікають з міста. Уряд колаборантів взагалі виїхав з обласної державної адміністрації і розосередився по місту для того, щоб ніхто не міг знайти, де вони знаходяться. Ось так наші Збройні сили зруйнували всі плани окупантів. Тепер вони єдине, що планують - це куди їм тікати і де ховатися", - додав Хлань.

Нині у Херсоні діють два уряди - представники ФСБ та колаборанти. Головний гауляйтер міста Сальдо нині в лікарні, є інформація про те, що він у комі.

"Відомий зрадник Ковальов, який працює в уряді ФСБ, то його вже тиждень ніде немає, я думаю - чи ховається, чи думає, як тікати з окупованої Херсонщини. Відповідальність за тисячі людських життів та того лиха, що російські окупанти принесли на нашу землю – це якраз і є відповідальність цих колаборантів", - акцентував Хлань.

Партизани посилюють свій опір щодня. Це ще більше заганяє окупантів у паніку.

Радник голови Херсонської ОВА додав, що український партизанський рух опору на тимчасово окупованій Херсонщині посилюється з кожним днем.

"А наші Збройні сили дають нам впевненість в тому, що незабаром ми вже звільнимо нашу рідну землю. Саме поведінка колаборантів та окупантів це підтверджує, що вже вони тікають з нашої землі", - додав Хлань.

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При цьому в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ раніше розповіли, що окупанти в паніці тікають з села і вивозять награбоване. Як розповідають цивільні, частина загарбників переодягаються в цивільний одяг і намагаються втекти з населеного пункту на автомобілях, які віджали в місцевих.

Раніше повідомлялося, що українським військовим станом на 14 липня уже вдалося відбити в російських окупантів 44 населені пункти в Херсонській області.

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