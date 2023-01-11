Переговори з Росією не мають сенсу, її потрібно перемогти на полі бою - Ходжес

Бен Ходжес також підкреслив, що Росія і далі буде завдавати ударів по українській інфраструктурі, наскільки їм вистачить ракет.

Бен Ходжес / Фото УНІАН

Росіяни не здалися і не змінили своїх планів щодо війни проти України, тому переговори з країною-агресором не мають сенсу, війну потрібно закінчити на полі бою.

Таку думку в інтерв'ю "24 каналу" озвучив колишній командувач американськими військами в Європі генерал Бен Ходжес.

За його словами, єдиний варіант, в якому Кремль зможе домогтися успіху у війні з Україною – це розтягнути її. Москва сподівається, що в такому випадку Захід почне втрачати бажання допомагати Україні і буде тиснути, щоб українська влада почала переговори.

Американський генерал також підкреслив, що Росія і далі буде завдавати ударів по українській інфраструктурі, наскільки їм вистачить ракет.

Війна Росії проти України

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг раніше сказав, що окупант Росія не збирається зупинятися і має намір продовжувати війну проти України. За його словами, заходу потрібно надавати українській державі підтримку.

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий заявив, що Україна здатна переломити хід бойових дій на Донбасі. Але ЗСУ для цього потрібні реактивні системи залпового вогню HIMARS і MLRS.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Україні для повернення своїх територій у 2023 році потрібні далекобійні ракети. На думку Подоляка, дальність пуску ракет повинна становити 200-300 кілометрів.

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