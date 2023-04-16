УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Живим не дамся": житель Харківщини розстріляв окупантів, які намагалися захопити його будинок

Олексій Тесля
16 квітня 2023, 22:10 оновлено 16 квітня, 22:16
302
Микола Ковальов ховався чотири дні, ночами пішки йшов до Харкова, а потім відправився воювати.
Ковальов
Микола Ковальов захищав близьких і свій дім / Фото: Суспільне Харків / Олександра Новосел

Житель Харківської області Микола Ковальов захищав свій будинок від російських окупантів, які у 2022 році намагалися його захопити.

В інтерв'ю Суспільному чоловік розповів, що застрелив кількох російських солдатів, які зі зброєю напали на його володіння.

Окупанти у березні 2022 року намагалися захопити будинок Ковальова у Старому Салтові на Харківщині.

відео дня

"Наш тодішній сільський голова дав їм ключі від школи, і 19 березня вони вже заїхали в село і відразу до мене додому. Хтось їм розповів, що у мене була затята антиросійська позиція. Під'їхало кілька машин. Зупинилися, вийшли і розійшлися по вулиці. Я дружині сказав: "Це до нас, біжи у флігель до мамці, я їм живим не здамся", — згадує він.

Хвіртка у двір була закрита, окупанти перелізли через паркан, розповідає чоловік.

"Чую, відчиняються двері і хтось кричить: "Господар". Кажу: "Я тут". - "Виходіть". Я вийшов по-домашньому. Він вважав, що я ніякої небезпеки для нього не уявляю, але не розрахував, що у мене за спиною був пістолет. У котельні я його і застрелив", - каже Микола.

Оборонявся від російських військових з їх зброї, його встиг забрати з автомобілів розбитої колони Росгвардіі біля сусіднього села.

"Біля Шестакового була розбита російська велика колона, ми туди їздили набирати автомати, пістолети, гранати. Всі погодилися, ми на той час вже були відрізані від Харкова", — розповідає житель Старого Салтова.

Після пострілу інші російські військові спочатку тікали, після чого відкрили вогонь по будинку.

"Стріляли з усього, що у них було. Я викинув кілька гранат і в домашніх тапочках виліз через вікно у ванній і побіг в ліс. Але хтось із місцевих їх зорієнтував, росіяни перекрили мені відхід, довелося ще там повоювати, ще одного вбив", – каже чоловік.

Після цього дружину Ковальова російські окупанти заарештували і відвезли у Веселе.

"Там тримали два тижні в погребі на пляшці гарячої води і половині пачки печива. Вони два тижні її допитували, ФСБ приїжджала, стріляли, зуби вибили, але вона не знала, де я. Зрештою, через два тижні її відпустили. Але за дружиною стежили", - розповідає житель Старого Салтова.

Микола ховався чотири дні, ночами пішки йшов до Харкова. Коли дійшов до міста, його зупинили на блокпості українські військові.

У Харкові Микола пішов у військкомат, але йому відмовили через вік: чоловікові було 59 років. Тоді він поїхав на Закарпаття, де його взяли в піхоту.

Далі - дев'ять місяців фронту: спочатку Херсонщина, а після – Донеччина, околиці Бахмута.

"У моєму батальйоні всі добровольці. Вони там з лютого, перші бої вони прийняли тільки з автоматами і гранатометами. Це все патріоти, вони кинули все. У одного мого побратима - 250 вуликів бджіл. Наш ротний до війни заробляв 250 тисяч гривень, а пішов воювати, був поранений і повернувся на фронт", — каже Микола.

У грудні чоловікові виповнилося 60 років, і його демобілізували. Раніше чоловік працював приватним підприємцем, здавав на переробку металобрухт. Тепер відновлює документи, щоб отримати компенсації за втрачений будинок. Його сім'я зараз перебуває на Західній Україні, сам Микола - у Харкові: "Що робити далі, ще не вирішив".

Раніше повідомлялося, що російські окупанти убили на Харківщині ракетою подружжя, що їхало у своєму автомобілі.

Чоловік з дружиною перебували в авто якраз тоді, коли загарбники почали артилерійський обстріл села Бударки у Вовчанській громаді під Чугуєвом.

Нагадаємо, російські окупанти вдарили ракетами по ринку в селищі міського типу Шевченкове Куп'янського району на Харківщині. В результаті загинула 60-річна власниця м'ясного магазину.

Тіло загиблої рятувальники відкопували з-під завалів.

Більше новин:

Харківська область війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Куди може дістати, там і атакує": Росія змінила тактику обстрілів українських міст- Ігнат

"Куди може дістати, там і атакує": Росія змінила тактику обстрілів українських міст- Ігнат

21:34 Україна
Загроза масованого удару у квітні: Жданов оцінив потенціал ракетного залпу РФ

Загроза масованого удару у квітні: Жданов оцінив потенціал ракетного залпу РФ

18:54 Україна
Потужні САУ перекинули на фронт: Італія поставила Україні десятки M109L натовського калібру

Потужні САУ перекинули на фронт: Італія поставила Україні десятки M109L натовського калібру

17:43 Україна
Всі головні новини

Останні новини

22:10

"Живим не дамся": житель Харківщини розстріляв окупантів, які намагалися захопити його будинок

21:48

Скандальний дует Anna Maria висловилися про батьків-путіністів і нарешті відповіли, чий КримВідео

21:34

"Куди може дістати, там і атакує": Росія змінила тактику обстрілів українських міст- ІгнатВідео

21:03

Бунт мобілізованих на Луганщині: командири РФ обманом кидають окупантів "на передок"Відео

20:25

Кадиров здивував заявою і відмовився зустрічати своїх чеченських полонених з УкраїниВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

20:00

"Зіткнення буде кривавим": Карась відверто відповів, чи закінчиться війна у найближчі 2 рокиВідео

19:46

"Великдень у травмпункті": син Маші Єфросиніної потрапив через неї до лікарні

19:26

"Я очманів": Кіркорова в церкві змусили драїти підлогу зі шваброюВідео

19:06

Як РПЦ і УПЦ МП граються у "дочки-матері": в Бога є почуття гуморуПогляд

Реклама
18:54

Загроза масованого удару у квітні: Жданов оцінив потенціал ракетного залпу РФ

18:15

"Люди у нас просто такі": в Астрахані росіяни ледь не побились через паски

17:43

Потужні САУ перекинули на фронт: Італія поставила Україні десятки M109L натовського калібруВідео

17:03

Плюс 624 гривні: пенсії в травні зміняться для багатьох українцівВідео

16:56

Відповідь за обстріли: у Білгородській області поскаржилися на потужну "бавовну"

16:33

"У Росії будуть гнати людей на війну": Жданов розповів, чому Путін вірить у свою "перемогу"Відео

16:32

Українська тенісистка отримала пропозицію руки і серця напередодні Великодня

16:12

Запаморочлива оптична ілюзія, з якою 91% людей не може впоратися: знайдіть машину

15:50

Удари по мосту, кораблям і складам РФ: Чубаров назвав сценарій звільнення Криму

15:32

"Чи дійде до унітазів, ми ще не знаємо": війська РФ готуються мотати з Енергодара - мер

15:20

Смак буде неперевершеним: здивуєтеся, у яку воду потрібно класти макарониВідео

Реклама
14:53

ЗСУ без вирішальної переваги можуть піти в контрнаступ і розбити оборону РФ – FT

14:46

Продюсер шоу "Голос країни" та "Танці з зірками" здійснив камінг-аут

14:13

"Сумнівалися, що повернемося додому": Резніков розповів про перемовини з Росією в БілорусіВідео

14:03

"Робота шкірою обтягнули": пасхальне фото Алли Пугачової викликало суперечки в мережі

13:57

"Живуть за догмою не провокувати РФ": Резніков пояснив, чому Захід сумнівається в передачі Києву зброїВідео

13:41

"Менше, ніж жертв землетрусу в Туреччині": Резніков відверто розповів про втрати ЗСУ на війніВідео

13:40

Яку тварину ви побачили першою: швидкий тест розповість про нюанси вашого характеруВідео

13:24

Кількість жертв ракетного удару РФ по Слов'янську зросла, під завалами можуть бути ще три людини

13:23

"Переоцінили свої сили": Захід не поставить Україні зброю в заплановані дати - нардепВідео

13:07

"Тобі електронна повістка швидше прийде, Едік": росіяни назвали терміни повернення РФ на ОІВідео

12:22

Може "з'їсти" красу та принести біду: чому не можна брати чужі дзеркала

12:18

Коли закінчаться дощі і холод в Україні: синоптики показали карту і назвали дату потеплінняВідео

12:16

Софія Ротару на Великдень звернулася до фанатів українською мовою

11:43

Війська РФ побоюються контрнаступу ЗСУ в районі Бахмута і кидають до міста ПДВ - ISWВідео

10:57

"Потрібно, щоб Україна була озброєна до зубів": Годжес дав прогноз про завершення війни в УкраїніВідео

10:53

Великдень 2023: 10 найсуворіших заборон у велике свято - прикмети 16 квітняВідео

10:33

Санкції завдали удару по Росії, окупантам не вистачає техніки для війни з Україною - Мінфін СШАВідео

09:57

Чи завдадуть росіяни новий масований ракетний ударПогляд

09:50

Війна закінчиться лише після того, як Путіна не буде - РозумнийВідео

09:49

Україні для перемоги потрібні F-16, очікуємо хороших новин за підсумками Рамштайн-11 - ІгнатВідео

Реклама
09:14

РФ вдарила ракетами по школах і лікарні на Миколаївщині, загинули двоє підлітків

08:49

Гарантії безпеки Україні до вступу до НАТО: Зеленський закликав Альянс до рішучостіВідео

08:41

"Сатана першим заходить у храм, де бога немає": Путін з масовкою прийшов на великодню службуВідео

07:56

ЗСУ знищили ворожий штурмовик Су-25 за мільйони доларів

07:24

У ніч перед Великоднем окупанти здійснили масовану атаку на Запорізьку область: що відомо

06:38

Коли чекати контрнаступу ЗСУПогляд

04:30

У Путіна є дві цілі після України: експерт назвав ймовірних жертв агресії РФ

04:30

"Дадуть одну гвинтівку на двох": Жданов пояснив, як далі воюватиме РосіяВідео

02:15

"Більше не старший брат": експерт розповів, як РФ втрачає свій вплив на пострадянському просторіВідео

01:35

Жданов спрогнозував, чи можуть росіяни своїми ударами зашкодити транспортній системі УкраїниВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Мода та краса
Гарний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти