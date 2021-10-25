Жорсткі обмеження для невакцинованих містян: кого вже завтра торкнуться нові правила карантину

Влада вимагає 100% вакцинації / УНІАН

З 26 жовтня Миколаївська область переходить в "червону" зону карантину. Таким чином містян торкнуться нові обмеження.

За словами першого заступника мера Миколаєва Віталія Лукова, комісія ТЕБ і НС фактично продублювала рекомендації уряду щодо обмежень в "червоній" зоні, пише news.pn.

"Коротко - закривається практично все, до чого ми знову ж звикли, це і місця відпочинку, місця, де ми могли зробити закупівлі необов'язкового характеру, місця, де ми могли підняти своє здоров'я", - заявив він.

Однак робота 100% провакцинованих колективів і щеплених клієнтів залишиться без змін.

Зокрема, кафе і ресторани зі 100% вакцинацією зможуть обслуговувати відвідувачів з сертифікатом про вакцинацію.

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Також буде на ринках і в магазинах непродовольчої групи товарів.

"Повірте мені, що жарти закінчилися. Ми не маємо права Зараз на демагогію, популізм, загравання і зручні рішення. Ми маємо право приймати жорсткі рішення, щоб вони були ефективні", - сказав Луков.

Дитсадки та молодша школа працюватимуть у звичному режимі, а от старша школа перейде на оффлайн-навчання лише за умови 100% вакцинації персоналу навчального закладу.

читайте такожЛікар назвала головну помилку невакцинованих українцівТакож влада Миколаєва вирішила, що учні 1-4 класів з 1 листопада повернуться за парти, якщо температура повітря в приміщенні буде не менше 17-18 градусів.

Нагадаємо, з понеділка, 25 жовтня, всі українські школи та вищі навчальні заклади повинні піти на канікули або дистанційне навчання. До таких заходів влада країни вдаються, щоб уникнути скупчення і поширення коронавірусної інфекції.

Дану пропозицію-прохання до Міністерства освіти і науки, а також місцевих органів влади, висунула Рада національної безпеки і оборони.

Також раніше Тарас Жиравецький заявив, що щодня в Україні інфікується коронавірусом не менше 100 тисяч осіб.