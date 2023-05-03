Жертви моментально зросли: Зеленський зробив заяву про обстріл Херсона

За словами президента, станом на 21:09 в Херсонській області загинула 21 людина і ще 48 поранені.

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Зеленський / Колаж Главред, фото president.gov, ДСНС

Сьогодні російські окупанти атакували Херсон через якого загинули українці. Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на обстріл українського міста.

"Залізничний вокзал і переїзд, будинок, будівельний магазин, продуктовий супермаркет, автозаправка - знаєте, що об'єднує ці місця? Кривавий слід, який залишає Росія своїми снарядами, вбиваючи мирних людей в Херсоні і в Херсонській області", - сказав президент.

Він повідомив, що станом на 21:09 в Херсонській області загинула 21 людина і ще 48 поранені.

відео дня

"Всі цивільні! За один неповний день! В одній області! Мої співчуття родинам та близьким загиблих. Ми ніколи не пробачимо винним. Переможемо країну-зло і змусимо всіх винних відповісти!",- підкреслив президент.

Обстріл Херсона 3 травня - що відомо

Нагадаємо, в середу, 3 травня, російські окупанти обстріляли єдиний працюючий гіпермаркет у Херсоні - "Епіцентр". Окупанти з артилерії також пошкодили житлові будинки, лінії електропередач та газопровід. В результаті обстрілу загинули 3 людини, ще п'ятеро - поранені. Серед постраждалих є працівники та відвідувачі закладу.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що в результаті обстрілу Херсона була поранена дитина. Її госпіталізували у важкому стані.

Як повідомляв Главред, в ніч на 3 травня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога, гриміли вибухи. Російські окупанти атакували іранськими дронами-камікадзе Shahed-136/131 п'ять областей України - Київську, Дніпропетровську, Миколаївську, Кіровоградську та Запорізьку. Цілями були цивільні та промислові об'єкти інфраструктури. Атака почалася близько опівночі. Сили ППО України знищили 21 дрон ворога, але, на жаль, деякі ворожі безпілотники досягли мети.

Дивіться відео про те, як Херсон не підкорився окупантам.

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