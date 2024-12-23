Жінки 'голодні': викладач КНУ оскандалився заявою про миротворців і демографію

За його словами, поява іноземних військових "вирішить демографічну проблему".

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Скандал із Василенко / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, прес-центр НАТО

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Микита Василенко назвав українських жінок "голодними"

Він заявив, що введення миротворчих військ вирішить демографічну проблему в Україні

Раніше його звинувачували у просуванні проросійських наративів

Викладач Навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Микита Василенко знову оскандалився. Зокрема, обговорюючи можливе введення миротворчих військ на територію України, він заявив, що поява іноземних військових "вирішить демографічну проблему". Про це він сказав в ефірі медіа.

Відомо, що він назвав українських жінок "голодними".

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"Уявіть собі — щонайменше сорок тисяч чоловіків із грошима, "голодних" на жінок. Тих, хто не пройшов випробування фронтом, вихованих на хороших європейських харчах. І сотні тисяч "голодних" українок, які не встигли виїхати з тих чи інших причин, чоловіки яких загинули на війні або отримали каліцтва", — сказав Василенко.

Український журналіст Леонід Швець відреагував на це та нагадав, що раніше студенти інституту журналістики вимагали звільнення Василенка. Його звинувачували у просуванні сексистських та проросійських наративів. Тоді в університеті йому винесли догану.

"Пам’ятається, цю (людину, - ред.) збиралися вигнати з університету. Порішав?", — написав Швець.

Скандальна заява викладача КНУ - відео:

Введення миротворців в Україну - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, країни Євросоюзу розійшлися в думках щодо того, чи готові вони надати Україні довгострокові гарантії безпеки від Росії без участі США. Раніше президент Франції Еммануель Макрон висунув ідею відправки європейських військ в Україну для забезпечення дотримання можливої мирної угоди, "але багато інших столиць ЄС ставляться до цієї ідеї з глибоким скептицизмом, і незрозуміло, чи будуть такі миротворчі сили доповнювати або замінювати собою гарантії безпеки".

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Німеччина готова розглянути можливість відправки своїх миротворців в Україну. Він зазначив, що Україна та РФ мають прийняти відповідний мандат.

Водночас, виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач заявив, що введення іноземного миротворчого контингенту в Україну малореалістичне. Адже розміщення миротворців на лінії розмежування можливе лише тоді, коли протиборчі сторони з цим погоджуються. А Росія на це точно не погодиться.

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Хто такий Микита Василенко? Микита Кімович Василенко — український журналіст, педагог, письменник. Професор, доктор філології, кандидат філософських наук. Фахівець з інформаційних жанрів, репортер. Член політради політичної партії "Союз Лівих Сил", яка була заборонена в Україні після початку російського вторгнення 2022 року. Також з його ім'ям пов'язано кілька скандалів. Зокрема, 1 лютого 2022 року на сайті Президента України була опублікована російськомовна петиція, автор якої вимагав від Президента провести "денацифікацію" та припинити узурпацію влади в країні. При цьому у заголовок петиції та її текст були винесені цитати Миколи Василенка з його інтерв'ю проросійському телеканалу News One про те, що РФ начебто не збиралася нападати на Україну, оскільки їй не потрібні "найбрудніше місто в світі — Київ", спустошена країна та бунтівне населення. Василенко також неодноразово ставав фігурантом скандалів із студентами Навчально-наукового інституту журналістики КНУ, де він працює викладачем. Так, у 2024 році студенти висунули керівництву Інституту вимогу про звільнення Василенка з посади через проросійські та сексистські висловлення і звернулися до уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця. У зверненні цитувалися наступні висловлювання Василенка: "Жінки можуть чогось досягнути у чотири способи: чоловік, коханець, батько, брат" та "Я проти того, щоб всі мали права, особливо жінки". Також у зверненні йдеться про сексуальні домагання Василенка до однієї зі студенток, якій він погрожував у разі незгоди знищенням її кар'єрних перспектив. У підсумку Інститут виніс Василенку догану, однак він залишився на посаді, пише Вікіпедія.

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