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90 тисяч "багнетів" із танками, ППО та авіацією: ЗМІ про сценарій миротворців в Україні

Олексій Тесля
20 грудня 2024, 18:34
187
РФ не погодиться, щоб на лінії розмежування з'явилася потужна група військ країн НАТО.
Війська НАТО
З'явився сценарій введення миротворців в Україну / Колаж: Главред, Фото: Facebook/NATO

Важливо:

  • Європі доведеться виділити від 75 до 90 тисяч військових
  • Миротворці будуть із танками, ППО і бойовою авіацією

Утримати від нового наступу загартовану в боях армію агресора РФ можуть лише потужні миротворчі сили, здатні воювати й утримувати свої позиції в разі російської агресії, вважає співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні Франц-Стефан Гаді.

Аналітик зазначає, що РФ не погодиться, щоб на лінії розмежування з'явилася потужна група військ країн НАТО, а звичайних слабких миротворчих сил ООН буде недостатньо для стримування, пише він у матеріалі для Foreign Policy.

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Ймовірний сценарій розміщення миротворців в Україні

Він пише, що ймовірним рішенням може бути поєднання двох варіантів:

  • традиційні нейтральні миротворці, в ідеалі з країн глобального півдня, могли б патрулювати демілітаризовану зону вздовж лінії припинення вогню;
  • потужні європейські сили швидкого реагування можуть розміститися далі всередині України.

Експерт не виключає, що для цього знадобиться мінімум п'ять бригад - приблизно 25-30 тисяч військовослужбовців. Але з урахуванням потреб у ротації цих сил, реально доведеться виділити від 75 до 90 тисяч європейських військових, не враховуючи допоміжний персонал.

Він переконаний, що теоретично Європа здатна реалізувати такий проєкт, але для цього доведеться розв'язати чимало організаційних питань - як щодо введення військ, так і щодо умов їхнього виведення. Крім того, навіть якщо війська США не зайдуть на територію України, американцям, імовірно, все ж доведеться посилити свій контингент у Західній Європі, щоб компенсувати переміщення європейських військ на схід континенту.

"Цю операцію не можна порівняти з розгортанням європейських сил в Афганістані чи Іраку. Європейські сили повинні бути готові до інтенсивних, широкомасштабних бойових дій проти Росії, а не до невеликих операцій проти легкоозброєних повстанців. Це включає наявність чіткого плану відповіді на неминучі російські провокації, включно з диверсіями за лінією припинення вогню або "випадковими" ракетними ударами, які вбивають і ранять європейський персонал", - зазначає аналітик.

Він додає, що йтиметься про розміщення в Україні не лише піхоти, а й повноцінних армій - з танками, бронетранспортерами, артилерією, системами ППО, засобами РЕБ і бойовою авіацією.

Раніше французький президент Еммануель Макрон не виключив відправку військових країн Заходу в Україну. "Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.

Пізніше Макрон сказав, що Париж може відправити свої війська в Україну вже в найближчий рік. Зокрема, військових планують відправити в Одесу.

Як повідомляв Главред, колишній посол США в НАТО Іво Даалдер заявив, що французький Генштаб звернувся до своїх колег з НАТО з листом про формування коаліції з відправки в Україну військ ще за кілька тижнів до відповідної пропозиції Еммануеля Макрона.

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миротворцы війна Росії та України
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