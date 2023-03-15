Дружина і син не дочекалися додому: окупанти вбили воїна з Полтавщини

У Героя залишилися мама, сестра, кохана дружина і маленький син, якому ще не виповнилося року.

Загиблий воїн з дружиною / Фейсбук Віталій Каплін

У бою з російськими окупантами загинув боєць ЗСУ, заступник командира 17 сотні Добровольчого українського корпусу Віталій "Тур" Каплін.

Уродженець міста Кременчук Полтавської області боровся за свободу і незалежність України з самого початку війни, повідомляють місцеві ЗМІ.

"Знайшов вічне життя в бою заступник командира 17 сотня ГУК ПС-Полтавщина, боєць 3-го окремого стрілецького батальйону ГУК "ПС", 67 омбр ГУК кременчужанин Віталій Каплін", - зазначено в повідомленні.

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Відомо, що у Героя залишилися мама, сестра, кохана дружина і маленький син, якому ще не виповнилося року.

"Ми щодня прощаємося з героями. Кожен день ховаємо кращих синів України, які гинуть в боях за незалежність нашої держави... У нашої волі непомірна ціна крові. Про це повинні пам'ятати всі нинішні і наступні покоління українців. Помстимо за смерть Великих Лицарів!!! Слава Нації!!! Героям Слава!!! Висловлюємо співчуття рідним і близьким", – написала соратниця полеглого воїна, мешканка Кременчука Лідія Подлегаєва.

Як повідомляв Главред, на вугледарському напрямку загинув український актор, гуморист, учасник проекту Ліга сміху Роман Іваненко. Захисник України отримав важке поранення і потрапив до окупантів у полон, але без належної медичної допомоги помер.

7 березня стало відомо про трагічну втрату для України. У боях з російськими окупантами загинув легендарний воїн Дмитро Коцюбайло, відомий як "Да Вінчі".

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