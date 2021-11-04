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Стало відомо, які країни і коли першими вийдуть з пандемії: в чому їх "родзинка"

4 листопада 2021, 08:14

Коронавірус буде головним захворюванням ще довгі роки.

коронавірус маска covid-19
Коронавірус буде страшним захворюванням ще довго / Getty

Експерти попереджають людство, що коронавірус "пануватиме" на землі ще багато років і буде головною причиною смертності на землі.

Однак є країни, які першими зможуть його здолати. Щасливчиками стануть США, Великобританія, Португалія та Індія. Такий прогноз вчених опублікував Reuters.

Вся справа в тому, що ці країни матимуть певне поєднання високого рівня вакцинації і природного імунітету серед людей, які заразилися коронавірусом. Таким чином COVID там стане ще однією сезонною хворобою.

"Ми вважаємо, що в період з сьогоднішнього дня до кінця 2022 року настане момент, коли ми отримаємо контроль над цим вірусом, коли ми зможемо значно знизити важкі захворювання і смертність", - цитує видання головного епідеміолога Всесвітньої організації охорони здоров'я Марію Ван Керкхове.

Також фахівці попереджають, що коронавірус COVID-19 ще багато років буде однією з головних причин смертності населення планети. Так як буде вести себе, як кір: викликати спалахи в групах населення з низьким рівнем вакцинації.

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"Ніхто не виключає повністю того, що деякі називають "сценарієм судного дня", при якому вірус мутує до такої міри, що буде вислизати від насилу завойованого імунітету", - йдеться у виданні.

Нагадаємо, загальнонаціональне дослідження Центрів контролю і профілактики захворювань (CDC) показало, що мРНК-вакцини проти коронавірусу істотно краще захищають, ніж імунітет після перенесеного захворювання.

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