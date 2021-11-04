Спалах COVID-19 в Україні піде на спад вже за тиждень: лікар назвав дві умови

Карантинних заходів, які вже запроваджені, достатньо для того, щоби статистика захворюваності пішла вниз. Але держава діє занадто м'яко.
Колишній головний санітарний лікар України Сергій Бережнов вважає, що вже за тиждень хвиля коронавірусної інфекції в Україні може піти на спад. Щоби це сталося, українці повинні виконати дві головні умови - зробити щеплення від COVID-19 й суворо дотримуватися карантинних правил, зокрема - носити маски в громадських місцях.
Бережнов заявив в інтерв'ю виданню Obozrevatel, що карантинних заходів, які вже запроваджені в державі, достатньо для того, щоби статистика захворюваності пішла вниз. Однак українці не поспішають виконувати карантинні приписи, а рівень вакцинації все ще залишається низьким.
"Кількість тих, хто потрапляє в лікарню, трохи зменшується. Але медики в реанімаціях, кажуть, що практично 100% їхніх пацієнтів нещеплені. Значить, треба зробити щеплення тим, хто не щеплений, і дотримуватися всіх захисних заходів", - сказав Бережнов.
За його словами, враховуючи нинішні обставини, ще два найближчі тижні в Україні фіксуватимуть досить високі цифри зараження коронавірусом і госпіталізацій. При цьому реальна цифра хворих ймовірно набагато більша, ніж офіційна.
читайте такожНедовіра до вакцин викликала смертоносний COVID-спалах в Україні - AFPКолишній головний санлікар додав, що, на його думку, держава діє занадто м'яко. Він нагадав, що коли в 1970 році в Одесі був спалах холери, то місто оточили війська. Також, як позитивний приклад карантинних обмежень у розпал пандемії, він навів Китай.
"Щойно почалася епідемія, вони діяли так, як годиться: все блокуємо, ніхто не виходить, "розстріл на місці". Тому попри мільярдне населення в країні, сьогодні там одиниці хворих на COVID-19", – сказав Бережнов.
Коронавірус в Україні
Станом на ранок середи, 3 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 23 393 жителів країни. Летальних випадків було 720.
Київ два дні поспіль встановлював рекорди смертності від коронавірусу. Станом на ранок вівторка, 2 листопада, COVID-19 вбив за добу 60 пацієнтів, за наступну добу було 69 жертв - такої кількості померлих не було за весь час пандемії.
Україна перебуватиме на піку захворювання на коронавірус ще впродовж двох тижнів. Про це 1 листопада заявив перший заступник голови МОЗ Олександр Комарида.
Пандемія коронавірусу може завершитися в деяких країнах в 2022 році. COVID-19 може перейти у форму сезонної хвороби.
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