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Спалах COVID-19 в Україні піде на спад вже за тиждень: лікар назвав дві умови

4 листопада 2021, 07:17

Карантинних заходів, які вже запроваджені, достатньо для того, щоби статистика захворюваності пішла вниз. Але держава діє занадто м'яко.

Жінки, коронавірус
Українці повинні суворо дотримуватися карантинних правил / УНІАН

Колишній головний санітарний лікар України Сергій Бережнов вважає, що вже за тиждень хвиля коронавірусної інфекції в Україні може піти на спад. Щоби це сталося, українці повинні виконати дві головні умови - зробити щеплення від COVID-19 й суворо дотримуватися карантинних правил, зокрема - носити маски в громадських місцях.

Бережнов заявив в інтерв'ю виданню Obozrevatel, що карантинних заходів, які вже запроваджені в державі, достатньо для того, щоби статистика захворюваності пішла вниз. Однак українці не поспішають виконувати карантинні приписи, а рівень вакцинації все ще залишається низьким.

"Кількість тих, хто потрапляє в лікарню, трохи зменшується. Але медики в реанімаціях, кажуть, що практично 100% їхніх пацієнтів нещеплені. Значить, треба зробити щеплення тим, хто не щеплений, і дотримуватися всіх захисних заходів", - сказав Бережнов.

За його словами, враховуючи нинішні обставини, ще два найближчі тижні в Україні фіксуватимуть досить високі цифри зараження коронавірусом і госпіталізацій. При цьому реальна цифра хворих ймовірно набагато більша, ніж офіційна.

читайте такожНедовіра до вакцин викликала смертоносний COVID-спалах в Україні - AFPКолишній головний санлікар додав, що, на його думку, держава діє занадто м'яко. Він нагадав, що коли в 1970 році в Одесі був спалах холери, то місто оточили війська. Також, як позитивний приклад карантинних обмежень у розпал пандемії, він навів Китай.

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"Щойно почалася епідемія, вони діяли так, як годиться: все блокуємо, ніхто не виходить, "розстріл на місці". Тому попри мільярдне населення в країні, сьогодні там одиниці хворих на COVID-19", – сказав Бережнов.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок середи, 3 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 23 393 жителів країни. Летальних випадків було 720.

Київ два дні поспіль встановлював рекорди смертності від коронавірусу. Станом на ранок вівторка, 2 листопада, COVID-19 вбив за добу 60 пацієнтів, за наступну добу було 69 жертв - такої кількості померлих не було за весь час пандемії.

Україна перебуватиме на піку захворювання на коронавірус ще впродовж двох тижнів. Про це 1 листопада заявив перший заступник голови МОЗ Олександр Комарида.

Пандемія коронавірусу може завершитися в деяких країнах в 2022 році. COVID-19 може перейти у форму сезонної хвороби.

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