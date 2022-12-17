Жданов назвав напрямки, на яких росіяни можуть ломанутися

Жданов також відповів на запитання, чи можливий великий прорив окупантів на Сумському напрямку.

Олег Жданов / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Главред

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що російська армія може до лютого зібрати 50-70 тис. військових у Білорусі і спробувати проривати кордон України на якихось північних напрямках, щоб відтягнути частину ЗСУ на північ.

"Я думаю, що можливий варіант, про який говорив Головнокомандувач генерал Залужний, - що вони в Білорусі до лютого при гігантських зусиллях можуть зібрати 50-70 тисяч, тобто сформувати загальновійськову армію, і спробувати проривати наш кордон на якихось північних напрямках. На Рівненському, Волинському, Житомирському напрямках. І то не з метою дістати до Києва, а з метою того, щоб відтягнути частину сил нашої армії на північ. Щоб ми там почали оборонну операцію", - пояснив Жданов.

Новий удар по Україні

"І тоді можна вдарити зі сходу. Але знову ж таки, на сході теж потрібно мати близько 100 тисяч, щоб потім нарощувати зусилля", – додав Жданов.

Військовий експерт підкреслив, що для цього Росії необхідна регулярна армія або мобілізовані, які пройдуть 6-7 місяців військової підготовки. Крім того, під питанням залишається, чи вдасться забезпечити всіх солдатів технікою і озброєнням.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, в якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч передплатників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Жданов також відповів на запитання глядача, чи можливий великий прорив окупантів на Сумському напрямку.

"Щоб зробити такий глибинний прорив, потрібно, щоб всі 200 тисяч, про які говорив наш Головнокомандувач, ломанулися на Сумському напрямку. Ось тоді є шанс", – відповів експерт.

Він зазначив, що при цьому ці 200 тис. солдатів повинні бути розділені щонайменше на три частини, тобто на три ешелони.

Однак в той же час він зазначив, що на сьогоднішній день ні в Брянській, ні в Курській областях РФ не спостерігається формувань ударних угруповань російської армії.

"Там навіть немає 30 або 50 тисяч. Тобто немає навіть загальновійськової армії, щоб спробувати прорвати наш кордон", – сказав експерт.

Війна в Україні та наступ РФ з Білорусі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist раніше заявив, що Росія може перейти в масштабний наступ або з кінця січня, або в березні. Він допустив спробу ворога знову піти на Київ, наступати на Донбасі та інших напрямках. За словами Залужного, Україні потрібно більше зброї для звільнення своїх територій.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що глава країни-окупанта Росії Володимир Путін готується до тривалої війни. Він закликав Захід до довгострокової військової підтримки України. За його словами, Києву потрібно допомагати зброєю до тих пір, поки Путін не зрозуміє, що він не здатний здобути перемогу на полі бою.

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