Новини - нова зброя, а медіаполе місце битви: Зеленський закликав Україну показати єдність

Інформація серйозно впливає на психіку людей і економіку країни, вважає Володимир Зеленський.
В Україні має бути сформована єдність в інформаційному полі. Новини стали новою зброєю, а медіаполе місцем битви. Будь-які повідомлення, особливо на основі анонімних джерел, суттєво впливають на психіку людей та економіку держави. Про це заявив президент Володимир Зеленський.
Під час свого виступу у Раді у вівторок, 1 лютого, він сказав про те, що українська держава повинна продемонструвати єдність у ситуації, коли інформаційний простір став полем битви, а новини – новою зброєю. Сьогодні будь-які повідомлення, особливо засновані на анонімних джерелах, серйозно впливають на психіку людей і державу.
читайте такожВолодимир Зеленський виступив на засіданні Ради: головне зі звернення президента"У часи, коли медіаполе - це нове поле битви, новини - це нова зброя, а будь-які повідомлення, особливо побудовані на анонімних джерелах, мають реальний і великий вплив на наших людей, на психіку людей, на нашу державу. Особливо на нашу економіку", - підкреслив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський провів пресконференцію для іноземних журналістів, в рамках якої він закликав західну пресу не створювати паніку навколо теми, пов'язаної з концентрацією російських військ біля українських кордонів. Він підкреслив, що ситуація з військовою загрозою залишається такою, якою і була – ризики не збільшилися, проте ажіотажу стало більше.
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