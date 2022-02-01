Чисельність армії збільшать на 100 тисяч осіб: Зеленський підписав указ під час виступу в Раді

Чисельність армії збільшать на 100 тис. осіб/ УНІАН, колаж Главред

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 1 лютого, підписав указ про перехід України до професійної армії. Підпис під документом він поставив просто під час свого виступу у Верховній Раді.

За словами президента, указ покликаний зміцнити обороноздатність держави і зробити військову службу більш привабливою для громадян.

Документ передбачає, зокрема, що упродовж наступних трьох років чисельність Збройних сил України збільшать на 100 тисяч осіб, передбачається створення 20 додаткових бригад ЗСУ.

Також зросте грошове забезпечення усіх військових – планується, що рівень виплат становитиме не менше трьох мінімальних зарплат. Збільшиться термін дії контрактів, а Україна переходитиме до засад професійної армії. Також буде розроблена система кар’єрного росту офіцерів.

Розроблятиметься концепція житлового забезпечення військових, ветеранів, а також членів їхніх сімей.

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За словами глави держави, цей указ стане стартом переходу України до професійної армії.

"Цей указ не тому, що скоро війна. Він для того, щоб скоро й надалі був мир", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше в Україні визначили терміни проведення щорічних чергових призовів громадян України на строкову військову службу. У 2022 році проведення чергових призовів відбудеться з квітня по червень і з жовтня по грудень. Призовні комісії розпочнуть роботу з 1 квітня та 1 жовтня.

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