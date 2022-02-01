Володимир Зеленський виступив на засіданні Ради: головне зі звернення президента

Володимир Зеленський / скріншот

Президент України Володимир Зеленський виступив на відкритті сьомої сесії Верховної Ради дев'ятого скликання.

Під час свого звернення президент подякував усім, хто вакцинувався, заявив, що кожну нову хвилю Україна проходить легше, а країна забезпечена киснем і ліжко-місцями для підступних хворих.

Також Зеленський подякував усім, хто не подається паніці. Президент зазначив, що економіка країни стабілізується, гривня почувається краще, поступово повертаємося до запланованого курсу.

Зеленський підкреслив, що в Україні достатньо запасів газу і вугілля для проходження опалювального сезону. Вперше за весь час незалежності працюють всі блоки АЕС.

Закон про армію

Під час свого виступу у Верховній Раді президент також підписав указ про збільшення чисельності армії на 100 тисяч осіб. Документ передбачає:

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збільшення грошового забезпечення військових на рівні не нижче трьох мінімальних заробітних плат;

чисельність Збройних сил України збільшиться на 100 тисяч осіб за наступні 3 роки;

термін служби контрактників буде збільшено;

будуть створені ще 20 бригад.

"Медіаполе - це нове поле битви"

За словами президента, новини стали новою зброєю.

"У часи, коли медіаполе - це нове поле битви, новини - це нова зброя, а будь-які повідомлення, особливо побудовані на анонімних джерелах, мають реальний і великий вплив на наших людей, на психіку людей, на нашу державу. Особливо на нашу економіку", - заявив він.

Йде робота над новою зустріччю в нормандському форматі

"Єдність розблокувала нормандський формат, показала готовність до діалогу і дала надію на деескалацію і мирне врегулювання. Вперше з 2019 року сторони погодили спільну підсумкову заяву. Ми активно працюємо, щоб найближчими днями узгодити наступну зустріч радників у Берліні, де, сподіваюся, буде домовленість про зустріч лідерів нормандської четвірки", - сказав глава держави.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представниками іноземних засобів масової інформації, на якій відповів на запитання зарубіжних журналістів.