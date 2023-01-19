"Це просто якесь пекло": лікарі розповіли, як приймали поранених у Броварах одразу після трагедії

У медзаклад міста почали прибувати постраждалі у перші хвилини після падіння гелікоптера. Батьки несли на руках своїх поранених дітей.

Лікарі розповіли, як приймали поранених у Броварах одразу після трагедії/ Магнолія-ТВ, Telegram

У Броварах вранці 19 січня впав гелікоптер з вищим керівництвом Міністерства внутрішніх справ України. Він серйозно зачепив дитячий садочок і остаточно розбився біля житлового будинку. Медики лікарні міста пригадали перші хвилини після трагедії, коли до них почали привозити пацієнтів, й описують це як пекло.

Одна з медсестер розповіла, що дізналася про трагедію від своєї доньки по телефону. Про це йдеться у репортажі Суспільного.

"Про те, що сталося, я дізналася, коли мені подзвонила дочка. Каже, мама, чекай, зараз у вас буде жесть. Так і було", – каже одна з медсестер лікарні у Броварах.

Інша медсестра зазначає, що той ранок був схожий на пекло. Вона розповіла, що у неї досі стоять перед очима діти, яких привозили у медзаклад батьки. Одна дівчинка їй запам’яталася найбільше.

"У неї була така курточка, вся розірвана, крізь дірки з неї сипався пух. Потім одразу забіг інший чоловік ще з однією дівчинкою на руках. Кричить: "Куди?" Я відповіла, що зразу в реанімацію. А далі стали заносити більше дітей, третє, четверте… Це просто якесь пекло", – пригадує медсестра.

Лікар медзакладу Сергій Вікторович розповів, що був на роботі з пів восьмої ранку.

"Про те, що сталося, дізнався, коли нам стали заносити пацієнтів. А потім вже прочитав в новинах. Зараз усім надається допомога. Родичі й постраждалі поки спілкуватися ні з ким не хочуть", – каже лікар.

Падіння гелікоптера з керівництвом МВС у Броварах

У середу, 18 січня, у Броварах Київської області біля дитячого садка, в якому були діти, впав гелікоптер. Він зачепив дитсадок і полетів у бік житлового будинку. Внаслідок його падіння спалахнула пожежа на великій території.

Пізніше стало відомо, що внаслідок аварії гелікоптера у Броварах загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ України. На борту перебували міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін і держсекретар МВС. Цю інформацію підтвердив глава Нацполіції Ігор Клименко.

В СБУ назвали три версії причин аварії гелікоптера у Броварах:

порушення правил польоту;

технічна несправність гвинтокрила;

навмисні дії зі знищення транспортного засобу.

Пошуково-рятувальні роботи були завершені о 15:45 в середу, 18 січня. За останніми даними, загинули 14 осіб, з них одна дитина. Дев’ятеро осіб, які загинули, перебували на борту гелікоптера. Постраждало 25 осіб, з них 11 дітей.

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