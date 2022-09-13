Зеленський терміново скликав засідання Ставки: дав важливу вказівку щодо держкордону

Володимир Зеленський терміново провів засідання president.gov.ua

У середу ввечері, 13 вересня, глава держави Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного Головнокомандувача, повідомляє офіційний сайт Офіс президента.

Президент доручив Державній прикордонній службі забезпечити охорону держкордону на звільнених від російських загарбників територіях.

Також були заслухані доповіді командувачів військ оперативних напрямків про активні дії сил оборони щодо звільнення України від окупантів.

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На засіданні було розглянуто проєкт бюджету сектору безпеки і оборони на 2023 рік. Зеленський зазначив, що загальна сума оборонного бюджету попередньо становить понад 1 трлн гривень.

У засіданні Ставки взяли участь:

міністр оборони Олексій Резніков та його заступник Ростислав Замлинський,

головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний,

начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала,

командувач Нацгвардії Юрій Лебідь,

т. в. О. голови СБУ Василь Малюк,

командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктор Хоренко,

міністр внутрішніх справ Денис Монастирський,

міністр закордонних справ Дмитро Кулеба,

міністр інфраструктури Олександр Кубраков,

секретар РНБО Олексій Данілов

заступник керівника офісу Президента Роман Машовець.

У форматі відеозв'язку до засідання долучилися: командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сірський, командувач військ ОК Захід Сергій Литвинов та командувач військ ОК Південь Андрій Ковальчук.

Ситуація в Херсонській області

Військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що в угруповання військ Росії на правому березі Дніпра в Херсонській області, якій загрожує оточення, є лише два варіанти подальших дій.

Або окупанти зважаться на "жест доброї волі", або спробують поплисти через Дніпро.

Аналітик Інституту вивчення війни Джордж Баррос припускає, що якщо армія України зможе оточити і осадити війська Росії в окупованому Херсоні, вона доведе свою здатність повторити такий самий маневр на решті півдні та на сході.

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що ЗСУ продовжують просування на Херсонщині.

Українські сили підходять до захопленого Херсону з різних сторін. Російські окупаційні війська можуть опинитися в оточенні.

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